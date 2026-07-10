Destapan la olla: Filtran supuestas "ayudas" a Argentina y Messi en el Mundial 2026

Escándalo tras filtrarse supuestas ayudas que está recibiendo la selección nacional de Argentina en este Mundial 2026 que se realiza en Norteamérica.
La selección argentina desembarcó en los cuartos de final del Mundial 2026 tras atravesar dos llaves de forma angustiante contra Cabo Verde y Egipto.
La Albiceleste continúa con su objetivo de concretar el bicampeonato al chocar contra Suiza para clasificar a las semifinales del Mundial 2026.
El diario británico The Telegraph publicó un análisis titulado "Las teorías de conspiración que afirman que la FIFA está arreglando el Mundial para Argentina".
El periódico explica que estas versiones han ganado fuerza durante el torneo y ya trascienden las redes sociales por el amplio debate que han generado.
Uno de los principales episodios señalados ocurrió en el debut de Argentina frente a Argelia, cuando Lionel Messi marcó un triplete para igualar el récord de más goles en la historia de los Mundiales.
En ese mismo encuentro, varios analistas consideraron que Messi debió ser expulsado tras una acción sobre Aïssa Mandi en la que aparentemente impactó con los tacos la pantorrilla del defensor.
El árbitro polaco Szymon Marciniak no sancionó la jugada y el VAR determinó que la acción no ameritaba una tarjeta roja.
El exdefensor del Manchester City, Nedum Onuoha, aseguró en ESPN: "En mi opinión debió ser tarjeta roja. Messi sabía que hizo algo que podía meterlo en problemas. Personalmente creo que era expulsión".
El debate volvió a intensificarse cuando Folarin Balogun fue expulsado por una entrada sobre Tarik Muharemovic, una jugada que algunos compararon con la protagonizada por Messi.
El reportaje también pone el foco en el bajo número de tarjetas recibidas por Argentina, que llegó a cuartos de final con apenas tres amonestaciones pese a estar entre las selecciones que más faltas cometieron.
Además, recuerda que la Albiceleste no recibió tarjetas en sus partidos frente a Argelia y Jordania, pese a registrar varias infracciones en ambos encuentros.
Otro de los puntos analizados es el grupo que le correspondió a Argentina en el sorteo, considerado por algunos como más accesible que el de otros aspirantes al título.
The Telegraph también menciona las declaraciones del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien dijo que "sufrió con Argentina", aunque posteriormente aclaró que hablaba como uno de los "neutrales que apoyaban a ambos equipos".
El análisis incluye además la designación de un equipo arbitral completamente argentino para el partido de cuartos de final entre Francia y Marruecos, una decisión que generó numerosas reacciones en redes sociales
No obstante, el medio deja claro que no afirma que el Mundial esté manipulado, sino que examina los argumentos que alimentan esas teorías
Ninguno de estos elementos constituye una prueba de manipulación, pero sí explica por qué las teorías sobre un supuesto favoritismo hacia Argentina han cobrado tanta relevancia durante el Mundial.
El diario británico The Telegraph publicó un análisis en el que aborda las teorías de conspiración que aseguran que la FIFA estaría favoreciendo a Argentina durante el Mundial 2026.
No se trata de un hilo en redes sociales ni de un rumor viral. Es uno de los periódicos más importantes del Reino Unido considerando que el debate ha adquirido suficiente relevancia como para ser analizado.
En las redes sociales diversos portales han recopilado esa información.