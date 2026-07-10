Agenda: ¿Qué hacer este fin de semana en San Pedro Sula?

En los próximos días, la Capital Industrial será testigo de una agenda artística y cultural muy variada. Desde conciertos de música clásica, hasta eventos bailables, no tiene excusa para quedarse en casa. Pero si es fanático de los deportes y está viviendo la fiebre mundialista, también hay opciones, como el estadio virtual gratis este próximo sábado 11 de julio en UTH. Y si lo que quiere es conectar con la naturaleza y encontrar la paz interior, puede asistir a las clases de Yoga en el Mirador e Angeli Gardens el 19 de julio-