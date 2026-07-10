Agenda: ¿Qué hacer este fin de semana en San Pedro Sula?

En los próximos días, la Capital Industrial será testigo de una agenda artística y cultural muy variada. Desde conciertos de música clásica, hasta eventos bailables, no tiene excusa para quedarse en casa. Pero si es fanático de los deportes y está viviendo la fiebre mundialista, también hay opciones, como el estadio virtual gratis este próximo sábado 11 de julio en UTH. Y si lo que quiere es conectar con la naturaleza y encontrar la paz interior, puede asistir a las clases de Yoga en el Mirador e Angeli Gardens el 19 de julio-
Piter Albeiro y su show en vivo. El comediante colombiano Piter Albeiro se presenta este viernes 10 de julio en el salón Julián Arriaga de UTH a partir de las 8 pm. El artista llega al país como parte de su gira mundial para celebrar 30 años de trayectoria. Boletos disponibles en el sitio: www.kuikpei.com.
SILVIA RODRÍGUEZ Y LA BANDOTA. Los artistas sampedranos se presentan este viernes 10 en El Estadio Food Park, en Barrio Los Andes, con un show lleno de canciones para bailar y cantar a todo pulmón. La cita inicia a partir de las 9:00 p.m. El cover es de L50.
YOGA EN EL MIRADOR DE ANGELI GARDENS. Conectá con la naturaleza, mové tu cuerpo y recargá tu energía con esta experiencia única que combina caminata consciente y una clase especial de yoga guiada. Costo: L400. Para más información, llame o escriba al 8943-5234. La fecha es el 19 de julio.
ESTADIO VIRTUAL GRATIS EN LA UTH. Disfrute de los cuartos de final en el estadio virtual que ha preparado Bijao en el auditorio Roger Valladares de UTH. Además, habrá comida, premios y muchas sorpresas. Estarán como invitados: Carlos Zúniga, de Los Hijos de Morazán, y el exdeportista Julio César ‘Rambo’ de León. Entrada gratis, solo debes registrarte aquí: www.luma.com.
Concierto de música clásica. La Alianza Francesa de San Pedro Sula y Honduras Crecimiento presentarán el concierto “Chantons la France” este sábado a las 4:00 p.m. en la Escuela de Aplicación Musical. Entrada gratis.