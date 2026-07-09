¡Terminaron de conocerse! Milagro Flores anuncia ruptura con Supremo

La presentadora hondureña de televisión Milagro Flores sorprendió este jueves a sus seguidores al anunciar el fin de su relación sentimental con el creador de contenido Lester Cardona, más conocido como "Supremo".
La noticia fue confirmada por la misma Milagro Flores mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, donde explicó que ambos decidieron tomar caminos separados.
"Hoy cierro un capítulo en mi vida. Este proceso no es fácil para mí. Después de un tiempo de reflexión, he decidido finalizar mi relación con Lester Cardona", escribió la presentadora al inicio del mensaje, con el que puso fin a las especulaciones que durante los últimos días habían circulado entre sus seguidores.
La extrovertida presentadora dejó claro que la relación fue auténtica desde el principio y aseguró que vivió esa etapa con total entrega.
"De nuestra parte, todo fue real desde que iniciamos hasta hoy. Yo amé con sinceridad, entregué lo mejor de mí y me quedo con los momentos bonitos y los aprendizajes que esta historia me dejó", expresó.
La comunicadora también aprovechó para desmentir cualquier versión que responsabilice a alguno de los dos por la separación. En su publicación afirmó que ninguno actuó con mala intención y que la ruptura responde únicamente a las diferencias que surgieron en el rumbo que cada uno desea para su vida.
"Ni él ni yo somos malas personas. Simplemente somos diferentes y, en ocasiones, el amor no siempre es suficiente para recorrer el mismo camino", manifestó, una frase que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.
Milagro Flores dedicó además palabras de reconocimiento a quien fue su pareja. Aseguró que Lester Cardona seguirá teniendo su admiración y agradecimiento por los momentos compartidos durante el tiempo que estuvieron juntos.
En su mensaje, la presentadora pidió respeto para ambos mientras enfrentan esta nueva etapa. "Les pido comprensión y respeto para ambos en este momento. Hay decisiones que duelen, pero que también se toman con amor, madurez y pensando en el bienestar de los dos", escribió.
Asimismo, descartó que existan culpables detrás de la separación y explicó que la decisión fue producto de proyectos e intereses de vida distintos. "No busco señalar culpables; simplemente tenemos intereses de vida diferentes", añadió en el comunicado.
La relación entre Milagro Flores y Supremo había sido una de las más comentadas en el mundo del entretenimiento hondureño. Aunque durante varios meses protagonizaron rumores y apariciones públicas juntos, fue hasta el 20 de abril de 2026 cuando oficializaron su noviazgo.
Aquella fecha quedó marcada por una llamativa propuesta organizada por el influencer. Milagro Flores llegó al lugar del evento a bordo de un helicóptero antes de aceptar convertirse oficialmente en la novia de Lester Cardona, un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó miles de reacciones.
Sin embargo, apenas unos meses después de confirmar su relación, comenzaron a surgir especulaciones sobre un posible distanciamiento. Los rumores cobraron fuerza tras la ausencia de Supremo durante un proceso médico que enfrentó la presentadora, situación que generó numerosos comentarios en redes sociales y alimentó las versiones de una crisis sentimental.
Con este anuncio, Milagro Flores pone fin a una relación que captó la atención de miles de hondureños dentro y fuera de las redes sociales. En la parte final de su mensaje agradeció el cariño que ambos recibieron como pareja y aseguró que, a partir de ahora, cada uno continuará su camino deseándose mutuamente lo mejor.