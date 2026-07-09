El trágico final de Jamey Carney, la “Barbie Gaza”, asesinada en su vivienda

Jamey Carney, una madre estadounidense de 43 años, fue encontrada sin vida en su vivienda en Irlanda. La Policía busca a su pareja, considerado persona de interés en la investigación.
Una madre estadounidense identificada como Jamey Carney, de 43 años, fue encontrada sin vida dentro de su vivienda en Killarney, Irlanda, en un caso que ha generado conmoción entre la comunidad local y sus familiares en Estados Unidos.
El hallazgo ocurrió el martes 7 de julio, cuando la hija de la víctima, una adolescente de 13 años, encontró a su madre dentro de la habitación y alertó a una persona cercana para solicitar ayuda.
Tras recibir la emergencia, agentes de la Policía irlandesa, conocida como Gardaí, llegaron hasta la residencia y confirmaron el fallecimiento de la mujer.
Las autoridades iniciaron una investigación por muerte violenta y acordonaron la escena para que equipos forenses recopilaran evidencias que permitan esclarecer las circunstancias del crimen.
De acuerdo con medios locales, vecinos informaron haber escuchado una fuerte discusión entre un hombre y una mujer antes del hallazgo, por lo que los investigadores analizan un posible conflicto ocurrido dentro de la vivienda.
La principal línea de investigación apunta hacia una persona cercana a la víctima, específicamente su pareja sentimental, quien habría convivido con Carney durante los últimos meses.
El hombre identificado como Ahmed Al-Saqar es considerado por las autoridades una persona de interés dentro de la investigación y permanece prófugo, mientras la Policía continúa con su búsqueda.
Los agentes revisan cámaras de seguridad, testimonios y registros que permitan establecer los movimientos del sospechoso después del crimen y determinar si abandonó la zona.
Carney era originaria de Nueva York, Estados Unidos, y se había trasladado a Irlanda junto a su hija, donde había construido una nueva etapa de vida y se integró a la comunidad de Killarney.
Personas cercanas la describieron como una madre dedicada y una mujer activa en diferentes causas sociales, además de mantener una presencia constante en redes sociales.
En sus plataformas digitales compartía publicaciones relacionadas con su activismo, viajes y momentos familiares junto a su hija, su pareja y su mascota.
También había publicado fotografías y mensajes sobre su relación sentimental con Al-Saqar, con quien llevaba pocos meses de convivencia.
La investigación continúa bajo reserva y las autoridades irlandesas no han establecido todavía una responsabilidad penal contra ninguna persona, mientras avanzan las diligencias.
Familiares de la víctima, algunos procedentes de Estados Unidos, se preparan para acompañar el proceso y brindar apoyo a la hija adolescente, quien quedó bajo resguardo de allegados.
El caso ha causado impacto en Irlanda debido a las circunstancias del crimen y por tratarse de una madre que fue encontrada sin vida dentro de su propio hogar.
La Policía mantiene activados operativos de búsqueda para localizar al sospechoso y determinar su posible participación en la muerte de Carney.
Mientras avanzan las investigaciones, la comunidad de Killarney permanece consternada y exige respuestas sobre lo ocurrido dentro de la vivienda de la mujer estadounidense.
Las autoridades continúan recopilando pruebas para reconstruir los últimos momentos de Jamey Carney y esclarecer uno de los casos que más ha impactado recientemente a esa localidad irlandesa.