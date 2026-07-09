"Él no merecía morir": hijo de migrante abatido por ICE exige justicia tras muerte de su padre

Un trabajador mexicano de 52 años murió tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo realizado la mañana del martes en Houston, Texas, de acuerdo con información proporcionada por sus familiares y la versión oficial de la agencia.
La víctima fue identificada como Lorenzo Salgado Araujo, quien, según sus allegados, se dirigía junto a otros trabajadores a realizar labores de construcción en distintas viviendas de la ciudad cuando ocurrió el incidente.
ICE informó que sus agentes intentaban detener el vehículo que conducía Salgado Araujo en el sector East End como parte de una "operación de control dirigida".
De acuerdo con el comunicado de la agencia, el conductor habría intentado evitar el arresto, lo que derivó en el uso de armas de fuego por parte de uno de los agentes.
Los hechos se registraron cerca de las 6:50 de la mañana en el sector de Magnolia Park, una comunidad de Houston conocida por contar con una importante población migrante.
"Según la información que estamos recibiendo, embistió un vehículo policial de ICE, se negó a obedecer múltiples órdenes y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente de ICE, lo que provocó que nuestro agente disparara su arma en defensa propia", comentó el portavoz de la agencia migratoria.
Ronaldo Salgado relató que su padre había iniciado el proceso para regularizar su situación migratoria y, como parte del trámite, reunió fotografías y cartas de respaldo de sus empleadores y familiares para respaldar su solicitud de un permiso de trabajo. Según explicó, Lorenzo Salgado Araujo estaba "a punto de obtener su estatus legal".
“No se merecía morir. No se merecía quedar reducido a un titular del tipo ‘Un hombre mexicano abatido a tiros por el ICE’”, comentó su hijo
Horas después del tiroteo, alrededor de una veintena de residentes acudió al sitio donde falleció Lorenzo Salgado Araújo para rendirle homenaje.
Los asistentes colocaron un ramo de flores en el lugar y manifestaron su rechazo por el hecho, al tiempo que criticaron el endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.
Durante una conferencia de prensa, la familia de Lorenzo pidió que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el tiroteo.
Sus allegados también solicitaron que las autoridades hagan pública toda la evidencia disponible y determinen si hubo un uso justificado de la fuerza durante el operativo.