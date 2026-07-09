"Él no merecía morir": hijo de migrante abatido por ICE exige justicia tras muerte de su padre

"Según la información que estamos recibiendo, embistió un vehículo policial de ICE, se negó a obedecer múltiples órdenes y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente de ICE, lo que provocó que nuestro agente disparara su arma en defensa propia", comentó el portavoz de la agencia migratoria.