Inglaterra recibe duro golpe de FIFA en otro escándalo del Mundial 2026: ¿Ayuda a Argentina?

"La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha impuesto la siguiente sanción al jugador de la selección nacional de Inglaterra, Jarell Quansah, quien fue expulsado como resultado de una tarjeta roja directa durante el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre México e Inglaterra, disputado el 5 de julio de 2026 en el Estadio de la Ciudad de México", empieza el comunicado.