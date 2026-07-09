Inglaterra recibe duro golpe de FIFA en otro escándalo del Mundial 2026: ¿Ayuda a Argentina?

La Selección de Inglaterra es golpeada de una manera dolorosa por la FIFA en medio del escándalo de Gianni Infantino en el Mundial 2026, previo al partido de cuartos de final.
Las decisiones de la FIFA siguen dando que hablar en esta Copa del Mundo y la Selección de Inglaterra se ve afectada por lo que hizo Infantino.
Tras la polémica de la anulación del castigo por la roja recibida al estadounidense Folarin Balogun, ahora la FIFA ha decidido dar un golpe inesperado a los ingleses.
La Selección de Inglaterra se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026 después de su triunfo 0-2 contra México en el mítico estadio Azteca.
Y este jueves el Comité Disciplinario de la FIFA impuso una sanción de dos partidos al lateral inglés Jarell Quansah por su expulsión con tarjeta roja en el encuentro de octavos de final ante México del 5 de julio.
Jarell Quansah entró a última hora en el once de Thomas Tuchel ante México debido a una lesión en el tobillo y acabó siendo expulsado contra los coanfitriones en la segunda parte por una dura entrada sobre Gallardo que fue sancionada con roja, dejando a sus compañeros con un jugador menos durante toda la segunda parte en los octavos de final.
"La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha impuesto la siguiente sanción al jugador de la selección nacional de Inglaterra, Jarell Quansah, quien fue expulsado como resultado de una tarjeta roja directa durante el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre México e Inglaterra, disputado el 5 de julio de 2026 en el Estadio de la Ciudad de México", empieza el comunicado.
“La sanción se cumplirá en el(los) próximo(s) partido(s) de la selección de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026, de conformidad con el artículo 69 del Código Disciplinario de la FIFA”, añadió el comunicado del organismo publicado este jueves.
Jarell Quansah será baja en el partido de cuartos de final del Mundial 2026 que Inglaterra disputará contra Noruega y unas hipotéticas semifinales de seguir adelante ante Argentina o Suiza.
Es una baja importante para Thomas Tuchel en el lateral derecho, en el que perdió antes del comienzo del torneo a Tino Livramento y está pendiente de Reece James, que sigue con programas individualizados de entrenamiento por unas molestias en los isquiotibiales tras jugar los dos primeros encuentros del Mundial como titular.
Con la baja por sanción de Quansah, Tuchel tendrá que reinventarse para encontrar soluciones en el lateral derecho. Las lesiones de Livramento o Reece James han dejado pocas alternativas al seleccionador inglés.
Tuchel tiene como posibles soluciones un cambio de perfil de Djed Spence o la reconversión al lateral tanto de Trevoh Chalobah como de Declan Rice, con el que ya probó frente a República Democrática del Congo.
Además, Inglaterra tiene a varios jugadores apercibidos para los cuartos de final. Declan Rice recibió una tarjeta amarilla en el partido contra México por juego peligroso. El jugador de los "Three Lions" se podría perder las semifinales si ve la tarjeta contra noruega en los cuartos de final del Mundial 2026.
Jude Bellingham es otro de los apercibidos de Inglaterra. Hizo una falta táctica tras una contra del combinado mexicano lo que supuso que viese la cartulina amarilla. Tendrá que llevar cuidado contra Noruega si no se quiere perder las semifinales del torneo.
Nico O´Reilly tuvo una pequeña pelea con un jugador mexicano, que se saldó con una tarjeta amarilla. El jugador inglés estará apercibido para el partido de cuartos de final contra Noruega.
Si Inglaterra elimina a Noruega en semifinales se podría enfrentar a Argentina, si la Albiceleste supera a Suiza en cuartos de final.