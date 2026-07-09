La insólita petición de Inés García a Lamine Yamal en pleno Mundial 2026

Inés García, pareja de Lamine Yamal, ha causado revuelo con la petición que le ha hecho al jugador en la previa del partido entre España vs Bélgica en cuartos de final.
La 'Roja' viene de dejar en el camino a la Portugal de Cristiano Ronaldo y ahora está dentro de las mejores ocho selecciones del Mundial 2026.
Lamine Yamal es una de las sensaciones de España. El juvenil está disputando su primera Copa del Mundo a sus 18 años, por lo que se mantiene en el centro de los reflectores.
El joven jugador del Barcelona ya se estrenó con gol en la Copa del Mundo, pero ahora vuelve a estar en la mira por algo extradeportivo: su novia Inés García.
Y es que mientras los futbolistas se concentran en la cancha, la FIFA empezó a revelar los grandes secretos de la clausura. El organismo sorprendió al mundo entero al anunciar los detalles del espectáculo musical que acompañará el partido por el título.
El cantante canadiense Justin Bieber se sumará a Shakira, Madonna y el grupo de K-Pop BTS en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial de fútbol 2026, que se celebrará el próximo 19 de julio en Nueva Jersey.
La noticia de este megaconcierto dio la vuelta al mundo en pocos minutos. Millones de personas empezaron a comentar sobre el increíble evento que se viene para el cierre de la Copa del Mundo.
Sin embargo, muchos se preguntarán que tiene de relación con Lamine Yamal.
Y es que la bella influencer ha estado acompañando al futbolista en los partidos del Mundial 2026 y ha visitado los distintos recintos de la competencia.
Es por ello que tras la noticia del show de Justin Bieber, le ha hecho una petición a su novio: Lamine Yamal.
La joven influencer aprovechó para enviarle un divertido pero directo mensaje a la estrella del FC Barcelona.
Sin filtros, Inés García dejó claro que ahora tiene una razón muy poderosa para querer ver a España en el partido definitivo. Su gran deseo es poder asistir al concierto de Justin Bieber en vivo desde el estadio.
"Mi amor, haz lo que sea para llegar a la final. ¿Me escuchas? LO QUE SEA", escribió la joven en su cuenta oficial.
Ahora, Lamine Yamal tiene una dura y complicada misión en el Mundial 2026 tras el divertido pedido de su novia.
España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio en los cuartos de final del Mundial 2026, en donde pelearán por un cupo entre los cuatro mejores.