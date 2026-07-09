Egipto recibirá duro castigo de FIFA tras eliminación ante Argentina: explican motivo

Pero el arbitraje, generó el enfado por parte de Egipto. La Federación Egipcia de Fútbol (EFA), presidida por Hany Abo Rida, expresó su profunda indignación por el arbitraje y el "uso inadecuado" del VAR durante su partido contra Argentina, y dudó de su "coherencia e imparcialidad" a la hora de tomar decisiones "que influyeron directamente en el partido".