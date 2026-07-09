Horóscopo de hoy, 9 de julio, predicciones de cada signo zodiacal

Intentos de manipulación, tranquilidad laboral y un llamado a la calma; esto sugiere el horóscopo para hoy jueves 9 de julio.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Querer controlar o manipular a los seres queridos te creará tensiones bastante insoportables. Lo mejor será apeles a todo el cariño que llevas dentro y serás correspondido con creces. No tendrás problemas de dinero en estos momentos.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Día muy tranquilo en el trabajo, pero procura por todos los medios terminar lo que tienes atrasado antes de que se te amontonen las cosas y acaben por pedirte que trabajes el fin de semana.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Muchos Géminis pueden verse inmersos en bajones emocionales, con sentimientos de soledad y abandono; no obstante, ahí estará la pareja, la familia y los amigos para sacarles de la postración.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). La época de turbulencias que se vive en tu entorno laboral puede acabar afectando a tu vida de pareja, en un día tal vez especial, como el de hoy; tendrás que hacer verdaderos equilibrios para aguantar el tirón, pero contarás con apoyos.
LEO (23 julio - 22 agosto). Si quieres mejorar en el trabajo sabes que tu fuerza de voluntad aflora en los momentos oportunos. No dudes de ti mismo y afianza tus fortalezas. Los asuntos familiares parece que se imponen; no los dejes de lado.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). No te conviene poner la venda antes que la herida. Si continúas angustiándote por lo que te puede suceder, no conseguirás desarrollar todo el potencial que llevas dentro y darás una imagen que no se corresponde con la realidad.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Vas a recibir unos ingresos con los que no contabas y desde luego vas a realizar muy buenas inversiones con ellos. Intenta relajarte y date un respiro; la tensión acumulada te ha dejado un poco noqueado. Cómprate algún capricho.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Las relaciones públicas en el trabajo pueden ser la clave de tu éxito en determinados proyectos, pero en los más importantes tal vez tengas que implicarte muy a fondo con personas que no te gustan nada.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Estás en el buen camino si has decidido apostar fuerte por algún negocio o actividad de futuro; tienes que perseverar y tener paciencia para ver los resultados porque la ansiedad puede acabar con tu salud.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). La inesperada llegada de unos familiares, complicará un poco tus ganas de estar a solas con la persona amada. Como para todo hay tiempo, utiliza toda tu diplomacia y procura quedar bien con todo el mundo.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Alguien puede hacerte una propuesta profesional que tendrás que meditar durante largo tiempo. Si ahora te encuentras bien con tus ocupaciones cotidianas, tendrás que sopesar las mejoras ofrecidas y evaluar los inconvenientes, que siempre los hay.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). No le des más vueltas a tus planes respecto a la pareja, lo que tienes pensado no puede esperar mucho más tiempo, tendrás que lanzarte y confiar en que todo salga bien. Los astros estarán de tu parte.