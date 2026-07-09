Amplios cortes de luz en estas zonas de Honduras este viernes 10 de julio

La mayor cantidad de sectores afectados se concentra en los departamentos de Ocotepeque y Lempira, donde las cuadrillas de la Enee desarrollarán labores de mantenimiento entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.. En Ocotepeque, el corte abarcará el casco urbano del municipio de Mercedes y las aldeas Concepción, El Coral, El Limoncito, Laguna Seca, Las Vegas, Plan del Rosario, San Antonio, San José del Jocotán y Yuscarán. En Lempira también se verá afectado el municipio de Guarita, incluyendo su casco urbano y las aldeas Santa Lucía, San Antonio, Olosingo, San Juan Junigual, San Pablo, Santa Cruz, Santa Cruz Queruco, Santo Tomás Chinquín y Terlaca. Asimismo, el servicio será suspendido en el municipio de San Juan Guarita, donde el corte alcanzará el casco urbano y las comunidades de El Rodeo, Los Horcones, Portillo, Pueblo Viejo y Sazalapa. Las interrupciones también comprenderán el municipio de Tomalá, afectando el casco urbano y las aldeas Azacualpa, Copante, Morro, Los Horconcillos, Los Zuncullos, San Cristóbal, San Juan, San Lorenzo, San Marquitos, San Pablo, Santo Domingo y Aldea Nueva. A esta lista se suman el municipio de Tambla, con las comunidades de El Zarzal, San Francisco del Aceituno y Chorrera, así como Cololaca, donde no tendrán energía el casco urbano y las aldeas Casitas, Las Flores, Malsincales y San Isidro Canguacota.