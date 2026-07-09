Amplios cortes de luz en estas zonas de Honduras este viernes 10 de julio

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas programó cortes de electricidad para este viernes 10 de julio del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso, Atlántida y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en varias de estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En Francisco Morazán la suspensión del suministro eléctrico será entre 9:00 a.m. y 3:00 p.m.. Los cortes comprenderán Brisas del Campo, Cerrito de Piedra, aldea Marco, aldea El Carbón, San José de Ramos, Los Planes, San Juancito, además de parte del Valle de San Francisco, aldeas S.O.S., Santa Inés, la Central General de Trabajadores (CGT), Rancho El Rincón y comunidades cercanas.
Por su parte, en El Paraíso, las interrupciones se desarrollarán de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., afectando las comunidades de Aldea SOS, Galeras, Lizapa, Maraita, Manzaragua, Yauyupe, Coato, Güinope, Silisgualagua, San Lucas, Apalipí, San Antonio de Flores y sectores aledaños.
La mayor cantidad de sectores afectados se concentra en los departamentos de Ocotepeque y Lempira, donde las cuadrillas de la Enee desarrollarán labores de mantenimiento entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.. En Ocotepeque, el corte abarcará el casco urbano del municipio de Mercedes y las aldeas Concepción, El Coral, El Limoncito, Laguna Seca, Las Vegas, Plan del Rosario, San Antonio, San José del Jocotán y Yuscarán. En Lempira también se verá afectado el municipio de Guarita, incluyendo su casco urbano y las aldeas Santa Lucía, San Antonio, Olosingo, San Juan Junigual, San Pablo, Santa Cruz, Santa Cruz Queruco, Santo Tomás Chinquín y Terlaca. Asimismo, el servicio será suspendido en el municipio de San Juan Guarita, donde el corte alcanzará el casco urbano y las comunidades de El Rodeo, Los Horcones, Portillo, Pueblo Viejo y Sazalapa. Las interrupciones también comprenderán el municipio de Tomalá, afectando el casco urbano y las aldeas Azacualpa, Copante, Morro, Los Horconcillos, Los Zuncullos, San Cristóbal, San Juan, San Lorenzo, San Marquitos, San Pablo, Santo Domingo y Aldea Nueva. A esta lista se suman el municipio de Tambla, con las comunidades de El Zarzal, San Francisco del Aceituno y Chorrera, así como Cololaca, donde no tendrán energía el casco urbano y las aldeas Casitas, Las Flores, Malsincales y San Isidro Canguacota.
Otro de los municipios que permanecerá sin suministro será Valladolid, incluyendo el casco urbano y las aldeas Agua Zarca, Chancoyote, Cordoncillo, El Socorro, Yupural, Gualcinse, Los Patios, Los Reales, La Hacienda y Tierra Blanca. De igual forma, el municipio de La Virtud resultará afectado junto con las aldeas Catulaca, El Amatillo, El Cacahuatal, El Limón, Guajiniquil, La Cuesta, La Haciendita, Trinidad, Los Hernández, San Francisco y San José. En el municipio de Mapulaca el corte abarcará el casco urbano y las aldeas El Sitio, Los Planes, Llano de la Hamaca y San Antonio. Además, la suspensión del servicio alcanzará el municipio de Gualcinse, donde permanecerán sin electricidad el casco urbano y las comunidades de Congolón, Guacual, Gualcea, Guatemalita, Quesungual, Santa Cruz, Santo Tomás, San Marcos Mora, Tenango y Tixila.
En el departamento de Atlántida, específicamente en el municipio de Jutiapa, la ENEE informó que la suspensión del servicio se realizará de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y abarcará las aldeas Tomalá, Los Olanchitos, Corralitos, Santa Fe, Cantor, Ilamapa y Aguacate Línea.
Finalmente, en el municipio de Choloma, Cortés, los trabajos de mantenimiento dejarán sin energía entre 8:45 a.m. y 2:45 p.m. a los residentes de las colonias Valle de Sula etapas I, II, III y IV, La Corsa, Rodolfo Lozano y La Fortaleza, además de las residenciales Miraflores y Lomas de las Cascadas etapa V.