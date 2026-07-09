  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Tiktoker Alexander Díaz fue asesinado después de visitar a su novia en Choloma

Pedro Alexander Díaz, tiktoker de 15 años, fue raptado cuando visitaba a su novia en Choloma. Menos de 24 horas después fue hallado sin vida en La Lima

Tiktoker Alexander Díaz fue asesinado después de visitar a su novia en Choloma
1 de 13

Pedro Alexander Díaz Franco, un creador de contenido en TikTok de 15 años, fue secuestrado cuando visitaba a su novia en Choloma, Cortés, y encontrado sin vida menos de 24 horas después, en un hecho que conmocionó a sus familiares y seguidores.
Tiktoker Alexander Díaz fue asesinado después de visitar a su novia en Choloma
2 de 13

Según datos preliminares, el adolescente fue interceptado el domingo 5 de julio por varios hombres armados en el sector Campo Nevada, cuando se encontraba en una cancha de fútbol y había llegado para visitar a su novia.
Tiktoker Alexander Díaz fue asesinado después de visitar a su novia en Choloma
3 de 13

Los sujetos, que portaban armas y cubrían sus rostros, lo obligaron a subir a un vehículo y desde ese momento sus familiares desconocieron su paradero.
Tiktoker Alexander Díaz fue asesinado después de visitar a su novia en Choloma
4 de 13

Tras reportarse su desaparición, familiares, amigos y vecinos iniciaron una intensa búsqueda y difundieron fotografías del joven en redes sociales con la esperanza de encontrarlo con vida.
Tiktoker Alexander Díaz fue asesinado después de visitar a su novia en Choloma
5 de 13

La imagen de Pedro Alexander se compartió ampliamente entre usuarios de redes sociales, quienes se unieron a la búsqueda del adolescente conocido por sus videos en TikTok.
Tiktoker Alexander Díaz fue asesinado después de visitar a su novia en Choloma
6 de 13

La búsqueda terminó de la peor manera cuando las autoridades localizaron un cuerpo dentro de varias bolsas plásticas negras abandonadas a un costado de una carretera en la zona norte del país.
Tiktoker Alexander Díaz fue asesinado después de visitar a su novia en Choloma
7 de 13

El hallazgo generó consternación entre los familiares, quienes posteriormente confirmaron que se trataba del joven mediante características físicas, entre ellas una cicatriz y los pernos metálicos que tenía en una de sus piernas tras una cirugía.
Tiktoker Alexander Díaz fue asesinado después de visitar a su novia en Choloma
8 de 13

Al momento de su desaparición, Pedro Alexander vestía un pantalón jeans color azul y una camisa negra, según la información proporcionada por sus allegados. Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a la morgue de San Pedro Sula, donde se completó el proceso de identificación.
Tiktoker Alexander Díaz fue asesinado después de visitar a su novia en Choloma
9 de 13

Los restos del adolescente fueron retirados por sus familiares, quienes ahora exigen justicia y respuestas por el crimen que terminó con la vida del joven creador de contenido.
Tiktoker Alexander Díaz fue asesinado después de visitar a su novia en Choloma
10 de 13

El asesinato de Pedro Alexander Díaz generó una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores y usuarios expresaron mensajes de solidaridad con la familia y pidieron a las autoridades esclarecer el caso.
Tiktoker Alexander Díaz fue asesinado después de visitar a su novia en Choloma
11 de 13

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) mantienen abiertas las diligencias para reconstruir lo ocurrido, establecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.
Tiktoker Alexander Díaz fue asesinado después de visitar a su novia en Choloma
12 de 13

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con el caso, mientras continúan recopilando pruebas, testimonios y otros elementos de investigación.
Tiktoker Alexander Díaz fue asesinado después de visitar a su novia en Choloma
13 de 13

El asesinato de Pedro Alexander Díaz Franco, de 15 años y creador de contenido en TikTok, ha trascendido las fronteras de Honduras y ha sido difundido por medios de comunicación de España, Reino Unido, India, Australia y varios países de Latinoamérica.
Cargar más fotos