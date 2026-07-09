Tiktoker Alexander Díaz fue asesinado después de visitar a su novia en Choloma

Pedro Alexander Díaz Franco, un creador de contenido en TikTok de 15 años, fue secuestrado cuando visitaba a su novia en Choloma, Cortés, y encontrado sin vida menos de 24 horas después, en un hecho que conmocionó a sus familiares y seguidores.
Según datos preliminares, el adolescente fue interceptado el domingo 5 de julio por varios hombres armados en el sector Campo Nevada, cuando se encontraba en una cancha de fútbol y había llegado para visitar a su novia.
Los sujetos, que portaban armas y cubrían sus rostros, lo obligaron a subir a un vehículo y desde ese momento sus familiares desconocieron su paradero.
Tras reportarse su desaparición, familiares, amigos y vecinos iniciaron una intensa búsqueda y difundieron fotografías del joven en redes sociales con la esperanza de encontrarlo con vida.
La imagen de Pedro Alexander se compartió ampliamente entre usuarios de redes sociales, quienes se unieron a la búsqueda del adolescente conocido por sus videos en TikTok.
La búsqueda terminó de la peor manera cuando las autoridades localizaron un cuerpo dentro de varias bolsas plásticas negras abandonadas a un costado de una carretera en la zona norte del país.
El hallazgo generó consternación entre los familiares, quienes posteriormente confirmaron que se trataba del joven mediante características físicas, entre ellas una cicatriz y los pernos metálicos que tenía en una de sus piernas tras una cirugía.
Al momento de su desaparición, Pedro Alexander vestía un pantalón jeans color azul y una camisa negra, según la información proporcionada por sus allegados. Personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a la morgue de San Pedro Sula, donde se completó el proceso de identificación.
Los restos del adolescente fueron retirados por sus familiares, quienes ahora exigen justicia y respuestas por el crimen que terminó con la vida del joven creador de contenido.
El asesinato de Pedro Alexander Díaz generó una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores y usuarios expresaron mensajes de solidaridad con la familia y pidieron a las autoridades esclarecer el caso.
Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) mantienen abiertas las diligencias para reconstruir lo ocurrido, establecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas relacionadas con el caso, mientras continúan recopilando pruebas, testimonios y otros elementos de investigación.
El asesinato de Pedro Alexander Díaz Franco, de 15 años y creador de contenido en TikTok, ha trascendido las fronteras de Honduras y ha sido difundido por medios de comunicación de España, Reino Unido, India, Australia y varios países de Latinoamérica.