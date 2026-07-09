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Tabla goleadores Mundial 2026: Mbappé aprieta a Messi y supera a Haaland en la Bota de Oro

Mbappé sigue buscando la Bota de Oro del Mundial 2026 y suma un nuevo gol en la tabla de goleadores para presionar a Messi.

Tabla goleadores Mundial 2026: Mbappé aprieta a Messi y supera a Haaland en la Bota de Oro
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Así marcha la tabla de goleadores del Mundial 2026 en el inicio de los cuartos de final. Mbappé presiona a Mbappé y dejá atrás a Haaland y Harry Kane en la lucha por la Bota de Oro.

 FOTOS: EFE y FIFA
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20. Cody Gakpo - El delantero de Países Bajos marcó tres goles en el Mundial 2026.
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19. Jonathan David - El delantero de Canadá registró tres goles en el Mundial 2026.
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18. Raúl Jiménez - El delantero de México anotó tres goles en el Mundial 2026 y dijo adiós en octavos de final.
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17. Kai Havertz - El centrocampista de Alemania se despidió del Mundial 2026 con tres goles en la tabla de goleadores.
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16. Matheus Cunha - El delantero de Brasil marcó tres goles en la Copa del Mundo 2026.
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15. Folarin Balogun - El delantero de Estados Unidos cerró su participación en el Mundial 2026 con 3 goles en la tabla de goleadores.
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14. Johan Manzambi - El mediocampista de Suiza tiene 3 goles en su casillero de la tabla de goleadores del Mundial 2026 y jugará cuartos de final contra Argentina.
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13. Cristiano Ronaldo - El delantero de Portugal dijo adiós al Mundial 2026 en octavos de final cayendo eliminado ante España y con 3 goles en su cuenta.
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12. Ismael Saibari - El delantero de Marruecos, que no jugó en cuartos de final contra Francia por lesión, se despidió con 3 goles en el Mundial 2026.
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11. Romelu Lukaku - El delantero de Bélgica llegó a 3 goles en el Mundial 2026 tras el tanto que hizo en octavos de final contra Estados Unidos. En cuartos se miden a España.
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10. Ismaïla Sarr - El delantero de Senegal anotó 4 goles en el Mundial 2026.
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9. Julián Quiñones - El delantero de México cerró su participación en el Mundial 2026 con cuatro goles.
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8. Jude Bellingham - El centrocampista inglés acumula 4 goles en este Mundial 2026. Se destapó con un doblete contra México en octavos de final y tiene pendiente su duelo ante Noruega en cuartos.
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7. Mikel Oyarzabal - El delantero de España registra 4 goles en el Mundial 2026. Tiene pendiente su partido de cuartos de final contra Bélgica y puede aumentar su cuota en la tabla de goleadores.
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6. Vinicius Júnior - El delantero de Brasil se despidió del Mundial 2026 en octavos de final con 4 goles en su casillero.
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5. Ousmane Dembélé - El actual Balón de Oro llegó a 5 goles con la Selección de Francia tras el tanto que marcó en el triunfo (2-0) sobre Marruecos en cuartos de final.
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4. Harry Kane - El delantero de Inglaterra registra 6 goles en la tabla de goleadores del Mundial 2026. Hizo un gol en octavos contra México.
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3. Erling Haaland - El delantero de Noruega suma 7 goles en la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras su doblete frente a Brasil en octavos de final.
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2. Kylian Mbappé - El delantero de Francia marcó un golazo en la victoria (2-0) sobre Marruecos en cuartos de final y llegó a 8 goles en la tabla de goleadores del Mundial 2026.
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1. Lionel Messi - El delantero y capitán de Argentina tiene 8 goles en la cima de la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras su tanto en octavos contra Egipto. Tiene pendiente su partido de cuartos frente a Suiza.
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