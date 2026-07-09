Mbappé preocupa a Francia, polémico penal, dardo a Infantino y tristeza de Marruecos

Francia doblegó a Marruecos este jueves en cuartos de final del Mundial 2026: así se vivió la eliminación de los africanos.
El espectacular ambiente en el recinto estadounidense para recibir el primer juego correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026.
Antoine Griezmann, nuevo jugador del Orlando City de la MLS, estuvo presente en el Estadio de Boston para ver a la selección de su país.
Asimismo, la cantante colombiana Shakira fue vista junto a sus hijos en el recinto.
Los aficionados no dejaron de lado la controversia y lanzaron dardo a Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
En la previa del partido, Kylian Mbappé se detuvo para saludar a André-Pierre Gignac, quien viajó a Boston para apoyar a la selección de Francia.
Francia y Marruecos se reencontraban en una Copa del Mundo luego de las semifinales en Qatar 2022. En ese entonces, los galos lo ganaron por 2-0.
En el minuto 26, Francia tuvo la oportunidad de ampliar el marcador, ya que Noussair Mazraoui le cometió falta a Mbappé en el área y el juez sancionó el penal.
Fue el mismo jugador del Real Madrid quien tomó la responsabilidad de cobrarlo, pero hizo mal.
Yassine Bounou adivinó el suave lanzamiento y se quedó con el balón. Mbappé se perdió la gran oportunidad de darle la ventaja a Francia.
Sin embargo, señalan que el penal no tuvo que haber contado, ya que "Mbappé se deja caer antes de producirse el contacto con Mazraoui"
El lamento de Kylian Mbappé tras errar su lanzamiento. El partido estuvo muy cerrado y se fue al descanso empatando sin goles.
Antes, Yassine Bounou se lució con otra espectacular atajada tras un remate de Doué en el área chica.
Ya en la segunda parte, Mbappé se reinvindicó y anotó un golazo tras un error en la salida de Marruecos.
El jugador del Real Madrid llegó a 8 anotaciones en lo que va del Mundial 2026 y alcanzó los 19 goles en la historia de las Copas del Mundo.
Francia volvió a sonreír y en el minuto 66, Ousmane Dembélé se animó con un disparo desde la media luna y con un pequeño desvío de Yassine Bounou.
Mbappé y Dembélé desataron la locura de Francia tras el 2-0 sobre Marruecos.
Mbappé y Dembélé lideraron el triunfo de Francia para meterlos en las semifinales del Mundial 2026.
Sin embargo, en el tramo final del partido, Mbappé cayó sobre el terreno de juego generando preocupación en Francia.
El entrenador decidió sacarlo y el estadio lo ovacionó. Las buenas noticias es que salió por cuenta propia.
En el banquillo se le pudo ver con hielo en su pie derecho. Pero luego estuvo en los festejos con Francia tras el triunfo.
Mbappé y Klopp juntos luego del pitazo final. Francia sigue siendo una de las favoritas para quedarse con el título.
Marruecos, por su parte, se despide del Mundial 2026 en cuartos de final. No pudo repetir la hazaña de Qatar 2022 cuando alcanzó las semifinales: ahí fueron eliminados por la misma Francia y con el mismo resultado.
La tristeza de los jugadores de Marruecos tras ser eliminados de la Copa del Mundo a manos de Francia.
Francia se medirá en la siguiente etapa al vencedor entre España vs Bélgica que se disputará este viernes.