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Mbappé preocupa a Francia, polémico penal, dardo a Infantino y tristeza de Marruecos

Francia celebra tras pase a semifinales, el polémico penal a Mbappé y la decepción en Marruecos tras la eliminación.

Mbappé preocupa a Francia, polémico penal, dardo a Infantino y tristeza de Marruecos
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Francia doblegó a Marruecos este jueves en cuartos de final del Mundial 2026: así se vivió la eliminación de los africanos.

 Fotos EFE
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El espectacular ambiente en el recinto estadounidense para recibir el primer juego correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026.
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Antoine Griezmann, nuevo jugador del Orlando City de la MLS, estuvo presente en el Estadio de Boston para ver a la selección de su país.
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Asimismo, la cantante colombiana Shakira fue vista junto a sus hijos en el recinto.
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Los aficionados no dejaron de lado la controversia y lanzaron dardo a Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
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En la previa del partido, Kylian Mbappé se detuvo para saludar a André-Pierre Gignac, quien viajó a Boston para apoyar a la selección de Francia.
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Francia y Marruecos se reencontraban en una Copa del Mundo luego de las semifinales en Qatar 2022. En ese entonces, los galos lo ganaron por 2-0.
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En el minuto 26, Francia tuvo la oportunidad de ampliar el marcador, ya que Noussair Mazraoui le cometió falta a Mbappé en el área y el juez sancionó el penal.
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Fue el mismo jugador del Real Madrid quien tomó la responsabilidad de cobrarlo, pero hizo mal.
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Yassine Bounou adivinó el suave lanzamiento y se quedó con el balón. Mbappé se perdió la gran oportunidad de darle la ventaja a Francia.
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Sin embargo, señalan que el penal no tuvo que haber contado, ya que "Mbappé se deja caer antes de producirse el contacto con Mazraoui"
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El lamento de Kylian Mbappé tras errar su lanzamiento. El partido estuvo muy cerrado y se fue al descanso empatando sin goles.
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Antes, Yassine Bounou se lució con otra espectacular atajada tras un remate de Doué en el área chica.
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Ya en la segunda parte, Mbappé se reinvindicó y anotó un golazo tras un error en la salida de Marruecos.
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El jugador del Real Madrid llegó a 8 anotaciones en lo que va del Mundial 2026 y alcanzó los 19 goles en la historia de las Copas del Mundo.
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Francia volvió a sonreír y en el minuto 66, Ousmane Dembélé se animó con un disparo desde la media luna y con un pequeño desvío de Yassine Bounou.
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Mbappé y Dembélé desataron la locura de Francia tras el 2-0 sobre Marruecos.
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Mbappé y Dembélé lideraron el triunfo de Francia para meterlos en las semifinales del Mundial 2026.
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Sin embargo, en el tramo final del partido, Mbappé cayó sobre el terreno de juego generando preocupación en Francia.
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El entrenador decidió sacarlo y el estadio lo ovacionó. Las buenas noticias es que salió por cuenta propia.
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En el banquillo se le pudo ver con hielo en su pie derecho. Pero luego estuvo en los festejos con Francia tras el triunfo.
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Mbappé y Klopp juntos luego del pitazo final. Francia sigue siendo una de las favoritas para quedarse con el título.
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Marruecos, por su parte, se despide del Mundial 2026 en cuartos de final. No pudo repetir la hazaña de Qatar 2022 cuando alcanzó las semifinales: ahí fueron eliminados por la misma Francia y con el mismo resultado.
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La tristeza de los jugadores de Marruecos tras ser eliminados de la Copa del Mundo a manos de Francia.
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La tristeza de los jugadores de Marruecos tras ser eliminados de la Copa del Mundo a manos de Francia.
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Francia se medirá en la siguiente etapa al vencedor entre España vs Bélgica que se disputará este viernes.
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