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Subasta del avión presidencial: Gobierno explica por qué el precio base es de $5 millones

El secretario de Defensa explicó por qué el precio mínimo de venta del avión presidencial se fijó en cinco millones de dólares, pese a que la aeronave fue adquirida alrededor de 14 millones

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El proceso de subasta del avión presidencial Embraer Legacy 600 fijó la mañana de este viernes un precio mínimo de venta de cinco millones de dólares, una cifra que ha generado interrogantes debido a que la aeronave fue adquirida hace más de una década por un monto cercano a los 14 millones de dólares.

 Foto: Alex Pérez / LA PRENSA
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Ante ello, Enrique Rodríguez Burchard, secretario de Defensa Nacional, explicó que el valor responde a las condiciones actuales del mercado y a la depreciación natural de este tipo de bienes.

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Rodríguez Burchard señaló que, a diferencia de otras subastas de bienes estatales, en esta ocasión se trata de un activo de alto valor económico. No obstante, aseguró que el procedimiento es el mismo y está a cargo de Bienes Nacionales, mientras la Secretaría de Defensa participa como testigo del proceso junto con los demás observadores.

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El funcionario explicó que la jornada inicial de la subasta consiste únicamente en la recepción de las ofertas presentadas por las empresas interesadas. Posteriormente, estas serán revisadas para determinar cuál cumple con los requisitos establecidos y representa la mejor propuesta para el Estado.

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En ese sentido, sostuvo que el objetivo del Gobierno es obtener el mayor beneficio económico posible. "Queremos un dólar más que consigamos por el avión, es un dólar de ganancia para el pueblo de Honduras", expresó, al indicar que se brindarán todas las facilidades permitidas por la ley para recibir la mejor oferta.

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Sobre el monto mínimo de cinco millones de dólares, Rodríguez Burchard manifestó que no es especialista en la valoración de aeronaves, pero consideró que el paso del tiempo influye directamente en el precio de venta. Como ejemplo, comparó el caso con un vehículo adquirido hace 12 años, cuyo valor comercial disminuye con el paso del tiempo, independientemente de su precio de compra.

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"Un avión que costó 14 millones de dólares y su subasta en cinco... Mire, yo no soy experto en valorar aviones, pero se compró hace 12 años. Un carro que usted compró hace 12 años por 100 mil no lo va a vender en 100 mil", afirmó el titular de Defensa al ser consultado sobre la diferencia entre ambos montos.

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El funcionario también destacó que la aeronave ha despertado interés entre posibles compradores. Indicó que varias compañías realizaron inspecciones técnicas al avión, lo que, a su juicio, refleja que existe un interés real en participar en la subasta y presentar propuestas de compra.

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Respecto al estado del jet, Rodríguez Burchard aseguró que la aeronave se encuentra en buenas condiciones, aunque requiere algunos ajustes propios del tiempo que ha permanecido sin operar.

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Asimismo, sostuvo que con una inversión mínima el avión podría volver a volar y aseguró que se trata de una aeronave apetecida en el mercado internacional, por lo que esperan recibir ofertas competitivas durante el proceso de venta.

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El secretario de Defensa también explicó que la subasta sufrió retrasos debido a problemas con la documentación de la aeronave. Según dijo, la actual administración tuvo que reconstruir parte del expediente porque no encontraron los documentos completos y el avión ni siquiera estaba inscrito en Bienes Nacionales, pese a tratarse de un bien de alto valor.

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La venta del jet presidencial fue una de las promesas de campaña del presidente Nasry "Tito" Asfura y se convirtió en una de las primeras medidas impulsadas por su administración, luego de que el Congreso Nacional autorizara su enajenación a finales de enero.

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El proceso permaneció detenido durante varios meses mientras se resolvían los inconvenientes relacionados con la documentación del avión, situación que retrasó el inicio de la subasta pública.

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Aunque la administración de Xiomara Castro anunció en reiteradas ocasiones que vendería la aeronave, la operación nunca se concretó. Durante ese período, se destinaron más de 64 millones de lempiras al mantenimiento y pintado del avión, el cual posteriormente fue asignado a la Fuerza Aérea Hondureña (FAH).

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La compra del Embraer Legacy 600 también estuvo rodeada de controversias. Inicialmente, el gobierno de Juan Orlando Hernández sostuvo que la aeronave había sido obtenida mediante una donación del gobierno de Taiwán; posteriormente aseguró que los recursos aportados por ese país fueron depositados en el fideicomiso de la Tasa de Seguridad, desde donde se efectuó la compra.

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De acuerdo con el presidente Asfura, los recursos que se obtengan de la venta del avión serán destinados a los sectores de salud y educación.

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