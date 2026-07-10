Subasta del avión presidencial: Gobierno explica por qué el precio base es de $5 millones

Sobre el monto mínimo de cinco millones de dólares, Rodríguez Burchard manifestó que no es especialista en la valoración de aeronaves, pero consideró que el paso del tiempo influye directamente en el precio de venta. Como ejemplo, comparó el caso con un vehículo adquirido hace 12 años, cuyo valor comercial disminuye con el paso del tiempo, independientemente de su precio de compra.