Campaz recibe amenazas tras eliminación del Mundial 2026: Toma sorprendente decisión

“Entonces Jaminton Campaz no pudo regresar a Colombia por las amenazas que recibió debido a que erró una opción de gol? Qué asco algunos fanáticos que quieren hacer vivir lo que ya se vivió en el 94′ con Andrés, y qué culpa tiene la hija de 5 años del jugador? Imbéciles!!“, escribió Pinto en su perfil de la red social X.