Campaz recibe amenazas tras eliminación del Mundial 2026: Toma sorprendente decisión

Terrible y preocupante información tras amenazas que futbolista de la selección nacional de Colombia ha recibido luego de su participación en el Mundial 2026.
La pasión por el futbol en Colombia muchas veces es desbordada, el apoyo a su selección es incondicional y eufórica cuando las cosas salen bien, sin embargo, cuando las cosas no marchan como lo desean, pueden ser muy agresivos.
La eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 a manos de Suiza desencadenó un grave conflicto que superó lo estrictamente deportivo.
Durante el partido de Octavos de Final entre los cafetaleros y Suiza, en los tiempos extra Jáminton Campaz erró un disparo que ya todos cantaban como gol, lo que obligó a recurrir a la tanda de los penales, donde finalmente, con fallos de Davinson Sánchez y Cucho Hernández terminaron eliminados.
Campaz, había tenido un rendimiento destacado durante el torneo. Sin embargo, una jugada puntual frente a Suiza—un mano a mano fallado en el minuto 114 del partido de octavos de final— desató una ola de mensajes violentos que rápidamente escalaron en tono y gravedad.
El periodista Camilo Pinto, de Caracol Radio, confirmó que el jugador recibió intimidaciones directas y que, por temor a que se concretaran, decidió no abordar el vuelo Vancouver–Bogotá junto al resto de la delegación.
“Entonces Jaminton Campaz no pudo regresar a Colombia por las amenazas que recibió debido a que erró una opción de gol? Qué asco algunos fanáticos que quieren hacer vivir lo que ya se vivió en el 94′ con Andrés, y qué culpa tiene la hija de 5 años del jugador? Imbéciles!!“, escribió Pinto en su perfil de la red social X.
Pinto difundió algunos de los comentarios agresivos y advirtió que el clima digital se volvió “insostenible” para el futbolista.
El volante optó por no abordar el vuelo desde Vancouver hacia Bogotá para resguardar su integridad física y mental. Esta drástica determinación encendió las alarmas en el entorno de la selección y generó un fuerte repudio generalizado
Acto seguido, fue el mismo jugador quien se pronunció en su perfil de Instagram sobre la situación.
"Desde niño soñé con defender los colores de Colombia, escuchar el himno, representar a millones de personas y marcar un gol en un Mundial. Hoy solo puedo darle gracias a Dios por permitirme cumplir ese sueño. Son recuerdos que llevaré conmigo para siempre”, escribió el centrocampista.
“Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo", indicó el jugador colombiano.
La reacción también despertó el recuerdo de uno de los episodios más trágicos en la historia del fútbol colombiano: el asesinato de Andrés Escobar tras el Mundial de Estados Unidos 1994.
Precisamente, varios comunicadores advirtieron que ningún error deportivo puede justificar amenazas contra un futbolista o su familia y pidieron que no se repitan capítulos tan dolorosos en el país
Ante la situación, Campaz limitó los comentarios en su cuenta de Instagram para frenar la circulación de mensajes hostiles
Paradójicamente, Campaz había sido uno de los jugadores más destacados de Colombia durante el torneo. Su velocidad, desequilibrio y capacidad para cambiar el ritmo de los partidos le permitieron convertirse en una pieza importante para el seleccionador Néstor Lorenzo. Sin embargo, un solo fallo terminó desatando una reacción desproporcionada de un sector de aficionados, que pasó de la crítica deportiva a las amenazas personales.
El caso de Jáminton Campaz ha reabierto el debate sobre la violencia en redes sociales contra los deportistas y la necesidad de establecer límites entre la pasión por el fútbol y el respeto por la integridad de los jugadores.