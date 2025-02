Policía cae cuando modificaba la escena del crimen de Franklin Villeda

San Pedro Sula, Honduras

Las autoridades indicaron que no pueden dar detalles de los otros tres crímenes para no entorpecer las investigaciones.

Guzmán manifestó que no se descarta que la Estructura del Abogado esté implicada en otros crímenes, por eso se ha instruido a la DPI a profundizar y ampliar las investigaciones para recabar “toda la información que sea pertinente a estos hechos y establecer si efectivamente están implicados o no en otros crímenes e identificarlos, y en su momento presentar los requerimientos en los juzgados correspondientes”.

Marco Antonio Zelaya, director ejecutivo de la Oabi, dijo que ya habían denunciado esa estructura criminal que se hacían pasar como miembros de esa institución y “tenemos una gran cantidad de denuncias que fueron documentadas en su momento y que son de conocimiento del Ministerio Público”.

“Parte de esa documentación precisamente es esa estructura criminal que está saliendo a luz pública a través de un hecho dantesco donde se le quitó la vida a una persona”, manifestó Zelaya.

Señaló que hay estructuras criminales que pretenden retomar los bienes que les han asegurado, y “lo he denunciado”.

Zelaya refirió que hay solicitudes de venta o traspaso de algunas propiedades que fueron aseguradas o incautadas “y que por razones que desconoce la Oabi no fueron inscritas o no quieren ser inscritas y están generando gran caos en algunas personas que compraron propiedades a través de la Oabi que no han podido registrar”.

“Pero sí están registrando propiedades aseguradas o incautadas a favor de terceras personas que supuestamente son poseedores de buena fe, cuando todo mundo conoce que son testaferros de las mismas estructuras criminales”, denunció Zelaya.