Victoria vs Real España, EN VIVO hoy en Gran Final torneo de Reservas: hora y dónde ver

La Ceiba, Honduras.

MINUTO 72-- ¡GOOOOL DEL VICTORIA! Juan Carlos García rompe el empate y adelanta al equipo ceibeño en la final de vuelta del Apertura de Reservas.

¡ARRANCA EL SEGUNDO TIEMPO! Victoria y Real España regresan al campo de juego para disputar la segunda mitad de la final de vuelta del Apertura de Reservas.

FIN DEL PRIMER TIEMPO: Victoria 0-0 Real España en la final de vuelta del Apertura de Reservas. Todo sigue abierto y la definición se vivirá en el segundo tiempo.

MINUTO 15 Victoria y Real España mantienen el empate 0-0 en la final de vuelta del Apertura de Reservas.

MINUTO 1 - ¡Comienza la emoción! Victoria y Real España disputan la final de vuelta del Torneo Apertura de Reservas.

Este sábado el estadio Ceibeño vibrará con la definición del Torneo de Reservas del Apertura 2025. Victoria, como local, enfrentará a Real España a las 3:00 p.m. en el partido de vuelta de la gran final. Tras un empate 1-1 en la ida, todo se definirá en 90 minutos intensos que prometen emociones.

El encuentro de ida, disputado en San Pedro Sula, dejó un resultado equilibrado que mantiene viva la ilusión de ambos equipos. David Morales de penal abrió el marcador para Victoria, pero Milton Moya respondió para Real España sobre el final, igualando las acciones y consolidándose como el artillero del torneo con 16 tantos.

