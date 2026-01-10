  1. Inicio
Victoria vs Real España, EN VIVO hoy en Gran Final torneo de Reservas: hora y dónde ver

Victoria recibe este sábado a Real España en el estadio Ceibeño para definir al campeón del Torneo Apertura de Reservas

Jugadores del Victoria celebrando el gol ante el Real España.

 Foto: Maurico Ayala.
La Ceiba, Honduras.

MINUTO 75-- ¡GOOOOL DEL VICTORIA! Juan Carlos García marca el segundo.

MINUTO 72-- ¡GOOOOL DEL VICTORIA! Juan Carlos García rompe el empate y adelanta al equipo ceibeño en la final de vuelta del Apertura de Reservas.

¡ARRANCA EL SEGUNDO TIEMPO! Victoria y Real España regresan al campo de juego para disputar la segunda mitad de la final de vuelta del Apertura de Reservas.

FIN DEL PRIMER TIEMPO: Victoria 0-0 Real España en la final de vuelta del Apertura de Reservas. Todo sigue abierto y la definición se vivirá en el segundo tiempo.

MINUTO 35- Siguen sin abrir el marcador, pero ambos equipos han tenido aproximaciones peligrosas al arco rival.

MINUTO 15 Victoria y Real España mantienen el empate 0-0 en la final de vuelta del Apertura de Reservas.

MINUTO 1 - ¡Comienza la emoción! Victoria y Real España disputan la final de vuelta del Torneo Apertura de Reservas.

ALINEACIONES TITULARES

VICTORIA: David Morales, Juan García, Luis Hernández, Santos Alonzo, Jared García, Yeison Velásquez, Marco Sánchez, Geovany Palacio, Kesdy Sevilla, Justin Izaguirre, Brayan Vaquedano

REAL ESPAÑA: Ángel Girón, Daniel Roland, Didier Benavídez, Marcel Luceru, Yochua Palacios, Carlos Chávez, Mike Arana, Joseph Benedit, Víctor Salazar, Nathan Gutiérrez, Genaro Sabillón.

--LA PREVIA--

Este sábado el estadio Ceibeño vibrará con la definición del Torneo de Reservas del Apertura 2025. Victoria, como local, enfrentará a Real España a las 3:00 p.m. en el partido de vuelta de la gran final. Tras un empate 1-1 en la ida, todo se definirá en 90 minutos intensos que prometen emociones.

El encuentro de ida, disputado en San Pedro Sula, dejó un resultado equilibrado que mantiene viva la ilusión de ambos equipos. David Morales de penal abrió el marcador para Victoria, pero Milton Moya respondió para Real España sobre el final, igualando las acciones y consolidándose como el artillero del torneo con 16 tantos.

