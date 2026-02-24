¿Cristiano en México? Portugal lanza comunicado tras caos por muerte de El Mencho

El amistoso entre Portugal y México está programado para finales de marzo en el Estadio Banorte (Antes Estadio Azteca). Sin embargo, el juego se puso en duda tras los recientes acontecimientos por la muerte de 'El Mencho'.
Y es que, su muerte ha desatado caos en tierras mexicanas, por lo que muchos de los seguidores se preguntan por la seguridad de los aficionados y protagonistas a días de ese amistoso y a meses del Mundial 2026.
Pero una de las incógnitas era el duelo amistoso ante la Selección de Portugal de Cristiano Ronaldo y el conjunto azteca. La Federación del país europeo se ha pronunciado y ha emitido un comunicado.
Este martes, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) comunicó que evalúa el viaje de su selección a México para disputar el 28 marzo un partido amistoso de preparación del Mundial, dada la "delicada situación" de ese país por la violencia.
La federación informó este martes en un comunicado de que "sigue de forma permanente y atenta" la situación en México.
"La evolución reciente de los acontecimientos exige una evaluación continua de las condiciones asociadas al desplazamiento de la comitiva de la FPF. En este contexto, las indicaciones del Gobierno portugués son fundamentales y determinantes para seguir la situación", indica el texto.
Por ello, cualquier decisión que tome será tras un monitoreo "permanente" en colaboración con el Ejecutivo luso y en sintonía con la federación mexicana, con la que aseguró que mantiene "excelentes relaciones institucionales y contactos regulares".
"La seguridad de los jugadores, el equipo técnico, el personal y los aficionados es la prioridad absoluta, y ese es el criterio que guía todas las evaluaciones y decisiones relativas a la celebración del partido", dijo la FPF.
Más allá de servir de preparación para el Mundial de 2026, que se celebrará en México, Canadá y EE.UU. el próximo verano, está previsto que el encuentro entre el equipo portugués y el mexicano sirva para reabrir el Estadio Azteca tras su remodelación.
La FPF aseguró que se sintió "honrada" con la invitación para participar en la reapertura de ese emblemático estadio y que espera "con ilusión" la celebración del encuentro "por su simbolismo e importancia en el marco de la preparación de la selección nacional, reconociendo el significado histórico del momento y el valor competitivo que representa".
Antes de que surgiera esta incertidumbre, en Portugal se manejaba la información de que el seleccionador español Roberto Martínez viajaría a México con prácticamente la base del plantel que competirá en el Mundial 2026 para que se acostumbraran al ambiente en el que se disputará la Copa del Mundo.
Entre los nombres que podrían integrar la convocatoria destacan figuras mundiales como Cristiano Ronaldo, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rúben Neves, Rafael Leão, Diogo Dalot, Rúben Dias, João Cancelo, João Félix y Gonçalo Ramos.
Por ahora, el partido no está cancelado, pero sí bajo evaluación. La decisión final dependerá de las condiciones de seguridad y de las recomendaciones del Gobierno portugués, en coordinación con las autoridades mexicanas. La expectativa es alta, pero la prioridad, según dejó claro la FPF, será la seguridad de todos los involucrados.
Sin embargo, Javier Aguirre, seleccionador de México, anunció este martes que el partido amistoso ante Portugal, no está en duda pese a la percepción de inseguridad que se vive en el país.
"No me genera incertidumbre. Es normal que ellos estén en su derecho de evaluar las circunstancias, pero yo contemplo ese partido para el mes que viene en fecha FIFA con mis jugadores que juegan fuera. Pienso que el partido ante Portugal se efectuará sin contratiempos", afirmó el estratega.
Horas después, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) aclaró en sus redes sociales que no hay modificaciones previstas para dicho compromiso.
"La Federación Mexicana de Fútbol y la Federación Portuguesa de Fútbol aclaran que es deseo mutuo que el partido de preparación para el Mundial 2026 se celebre en México el 28 de marzo. Hasta el momento, la fecha y el lugar del encuentro se mantienen sin cambios", fue el mensaje de la FMF.
"No sé cuál sea la imagen que se tenga fuera del país. Nosotros como mexicanos somos sensibles del momento que se vive, pero a nosotros nos compete jugar este partido y seguir preparándonos para la fecha FIFA de marzo y eso es lo que a mí me corresponde. Me garantiza la gente de la Federación que hay seguridad para todos nosotros", concluyó 'el Vasco'.
México acogerá el partido inaugural del Mundial el 11 de junio en la capital y también tendrá varios encuentros de fútbol en otras dos ciudades: Guadalajara y Monterrey (norte). De momento, se mantiene el amistoso ante la Portugal de Cristiano para el 28 de marzo.