¿Cristiano en México? Portugal lanza comunicado tras caos por muerte de El Mencho

"No sé cuál sea la imagen que se tenga fuera del país. Nosotros como mexicanos somos sensibles del momento que se vive, pero a nosotros nos compete jugar este partido y seguir preparándonos para la fecha FIFA de marzo y eso es lo que a mí me corresponde. Me garantiza la gente de la Federación que hay seguridad para todos nosotros", concluyó 'el Vasco'.