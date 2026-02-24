  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

¿Quién es la mujer acusada de matar a su “amiga” en El Progreso? Prueba la delata

Carla Garmendia perdió la vida en el hospital de El Progreso, Yoro tras ser ingresada con heridas en su cuerpo. Su amiga fue detenida cuando intentaba huir

¿Quién es la mujer acusada de matar a su “amiga” en El Progreso? Prueba la delata
1 de 12

A la izquierda, Sayda Yolany Delcid Orellana, la mujer acusada de matar a Carla Garmendia (foto a la derecha) en un bar de El Progreso, Yoro.
¿Quién es la mujer acusada de matar a su “amiga” en El Progreso? Prueba la delata
2 de 12

El caso de Carla Garmendia ha ganado notoriedad debido a que la persona acusada de su muerte, era una persona cercana a ella; incluso habían salido a departir.
¿Quién es la mujer acusada de matar a su “amiga” en El Progreso? Prueba la delata
3 de 12

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Unidad Metropolitana de Policía #11 lograron la detención en flagrancia de la mujer, señalada como la principal sospechosa del homicidio de Carla Yamileth Garmendia Chavarría en El Progreso, Yoro.
¿Quién es la mujer acusada de matar a su “amiga” en El Progreso? Prueba la delata
4 de 12

La sospechosa es Sayda Yolany Delcid Orellana, de 32 años, originaria de El Progreso, Yoro, y residente en la aldea Brisas de la Libertad.
¿Quién es la mujer acusada de matar a su “amiga” en El Progreso? Prueba la delata
5 de 12

La sospechosa fue detenida en la colonia Los Pinos de esta ciudad y al momento de su detención tenía en su poder el arma que habría sido usada en el crimen.
¿Quién es la mujer acusada de matar a su “amiga” en El Progreso? Prueba la delata
6 de 12

El hecho ocurrió durante una fiesta bailable en la aldea Brisas de la Libertad.
¿Quién es la mujer acusada de matar a su “amiga” en El Progreso? Prueba la delata
7 de 12

Testigos indicaron que la víctima sostuvo un altercado con la sospechosa, quien presuntamente la atacó con un arma blanca, provocándole heridas graves.
¿Quién es la mujer acusada de matar a su “amiga” en El Progreso? Prueba la delata
8 de 12

La joven fue trasladada de emergencia al hospital público por algunos amigos, donde lamentablemente falleció.
¿Quién es la mujer acusada de matar a su “amiga” en El Progreso? Prueba la delata
9 de 12

El rápido accionar policial y las diligencias investigativas, incluidas las declaraciones de testigos y la revisión de la escena, fueron clave para identificar a la sospechosa y asegurarla antes de que pudiera escapar.
¿Quién es la mujer acusada de matar a su “amiga” en El Progreso? Prueba la delata
10 de 12

La detenida será puesta a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público para que se inicie el procedimiento legal correspondiente por homicidio.

 Artist-freed
¿Quién es la mujer acusada de matar a su “amiga” en El Progreso? Prueba la delata
11 de 12

La DPI informó que durante la operación se decomisó un cuchillo, presuntamente utilizado en el crimen.
¿Quién es la mujer acusada de matar a su “amiga” en El Progreso? Prueba la delata
12 de 12

Carla fue sepultada el lunes, ante el clamor de sus parientes para que se haga justicia.
Cargar más fotos