¿Quién es la mujer acusada de matar a su “amiga” en El Progreso? Prueba la delata

A la izquierda, Sayda Yolany Delcid Orellana, la mujer acusada de matar a Carla Garmendia (foto a la derecha) en un bar de El Progreso, Yoro.
El caso de Carla Garmendia ha ganado notoriedad debido a que la persona acusada de su muerte, era una persona cercana a ella; incluso habían salido a departir.
Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Unidad Metropolitana de Policía #11 lograron la detención en flagrancia de la mujer, señalada como la principal sospechosa del homicidio de Carla Yamileth Garmendia Chavarría en El Progreso, Yoro.
La sospechosa es Sayda Yolany Delcid Orellana, de 32 años, originaria de El Progreso, Yoro, y residente en la aldea Brisas de la Libertad.
La sospechosa fue detenida en la colonia Los Pinos de esta ciudad y al momento de su detención tenía en su poder el arma que habría sido usada en el crimen.
El hecho ocurrió durante una fiesta bailable en la aldea Brisas de la Libertad.
Testigos indicaron que la víctima sostuvo un altercado con la sospechosa, quien presuntamente la atacó con un arma blanca, provocándole heridas graves.
La joven fue trasladada de emergencia al hospital público por algunos amigos, donde lamentablemente falleció.
El rápido accionar policial y las diligencias investigativas, incluidas las declaraciones de testigos y la revisión de la escena, fueron clave para identificar a la sospechosa y asegurarla antes de que pudiera escapar.
La detenida será puesta a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público para que se inicie el procedimiento legal correspondiente por homicidio.
La DPI informó que durante la operación se decomisó un cuchillo, presuntamente utilizado en el crimen.
Carla fue sepultada el lunes, ante el clamor de sus parientes para que se haga justicia.