Un femicida, un agresor y un homicida, entre los nuevos más buscados

La recompensa más alta es la ofrecida por Yulan Adonay Archaga Carías, alias El Porky, líder de la Mara Salvatrucha (MS-13), quien es solicitado en extradición por Estados Unidos. Está acusado formalmente en el Distrito Sur de Nueva York por extorsión, tráfico de estupefacientes y delitos relacionados con armas de fuego. El gobierno de Estados Unidos ofrece por él una recompensa de 5 millones de dólares.