Un femicida, un agresor y un homicida, entre los nuevos más buscados

Las autoridades de la Policía Nacional actualizaron el 11 de febrero de 2026 la lista de los criminales más buscados, que en total son nueve.
Entre los nuevos incorporados figura Kleivin Emilson Orellana Guzmán, alias La Kleivona, sobre quien pesa una orden de captura por el asesinato de Henry Jonathan Mejía Velásquez, empleado municipal de La Lima. Las autoridades ofrecen 500,000 lempiras por información fidedigna sobre su paradero.
También fue agregado el policía Luis Gustavo Rivera Alvarado, acusado de matar a su pareja, Yuli Johana Solórzano Flores, quien también era miembro de la Policía Nacional y ostentaba el grado de clase I. Por su captura se ofrecen 300,000 lempiras.
Otro de los nuevos rostros es Marlon Josué Lagos Suárez, quien enfrenta cargos por violación agravada continuada, elaboración y distribución de pornografía infantil agravada y otras formas de agresión sexual agravada continuada. La recompensa por información que conduzca a su ubicación es de 300,000 lempiras.
Entre los seis fugitivos que ya figuraban en el cartel y continúan prófugos está Alexander Manuel Díaz Rodríguez, con orden de captura por la muerte de su expareja, Némesis Yorleny Aguilar Reyes. La recompensa por su captura asciende a 500,000 lempiras.
También permanece en la lista Fabricio Jared Matute Cabrera, acusado de tentativa de femicidio agravado en perjuicio de su exnovia Hazel Michel Cortés Ruiz y de tentativa de homicidio contra Ariel Alejandro Girón. Por información sobre su paradero se ofrecen 500,000 lempiras.
La recompensa más alta es la ofrecida por Yulan Adonay Archaga Carías, alias El Porky, líder de la Mara Salvatrucha (MS-13), quien es solicitado en extradición por Estados Unidos. Está acusado formalmente en el Distrito Sur de Nueva York por extorsión, tráfico de estupefacientes y delitos relacionados con armas de fuego. El gobierno de Estados Unidos ofrece por él una recompensa de 5 millones de dólares.
Después de esa cifra, la recompensa más elevada corresponde a los 5 millones de lempiras que se ofrece por información fidedigna sobre el paradero de Rolando Josué Sánchez Salinas, quien tiene orden de captura por el asesinato del empresario Franklin Villeda Caballero.
En tercer lugar, en cuanto a monto se encuentra el millón de lempiras que ofrecen por la captura del alcalde de El Triunfo, Choluteca, por el Partido Liberal, Cristhian José Castillo Mercado, acusado del delito de tráfico de drogas.
La lista la completa, Carlos Arturo Ochoa Medina, de quien las autoridades no detallan el perfil delictivo en el cartel divulgado.