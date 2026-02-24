Tabla de goleadores Champions League: se destapa con triplete y Mbappé en peligro

2. Anthony Gordon (Newcastle) - El delantero británico no pudo marcar en la vuelta de playoffs, partido en el que las Urracas ganaron 3-2 al Qarabag para clasificar a octavos de final de la Champions League. Gordon fue suplente y entró de cambio, pero se fue en blanco. Eso sí, anotó 4 en la ida y llegó a 10 tantos.