Tabla de goleadores Champions League: se destapa con triplete y Mbappé en peligro

Así marcha la tabla de goleadores de la Champions League 2025-2026 tras los primeros partidos de la vuelta de playoffs. Kylian Mbappé en duda, su perseguidor se fue en blanco y delantero se destapó con un hat-trick.
20. Lautaro Martínez (Inter de Milán) - El delantero argentino se queda en 4 goles en la Champions League tras no jugar en la vuelta de playoffs y el equipo Nerazzurri fue eliminado por el Bodo/Glimt de Noruega con triunfo 1-2 en el Giuseppe Meazza (global 2-5).
19. Viktor Gyökeres - (Arsenal) - El delantero sueco registra 4 goles en la tabla de goleadores de la Champions League. El equipo inglés espera rival en octavos de final.
18. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) - El delantero guineano tiene 4 goles en esta Champions League. Anotó un gol en el triunfo del equipo alemán (2-0) contra Atalanta en la ida de los playoffs. Juegan este miércoles.
17. Désiré Doué (PSG) - El delantero francés marcó un doblete en la ida de playoffs con el París Saint Germain que remontó (2-3) contra el Mónaco. Llegó a 4 goles en la tabla de goleadores y este miércoles juegan la vuelta.
16. Gorka Guruzeta (Athletic Club de Bilbao) - El delantero español se quedó en 5 goles en la tabla de goleadores de la Champions League. El equipo vasco quedó eliminado en la fase liga.
15. Harvey Barnes (Newcastle) - El centrocampista inglés tiene 5 goles en esta Champions League. No pudo anotar en la vuelta de playoffs en partido que Las Urracas ganaron 3-2 al Qarabag de Azerbaiyán para clasificar a octavos de final.
14. Marcus Rashford (Barcelona) - El delantero inglés suma 5 goles en esta Champions League. El Barça espera rival en los octavos de final.
13. Fermín López (Barcelona) - El centrocampista español registra 5 goles en esta Champions League. El Barça espera rival en los octavos de final.
12. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) - El delantero argentino se fue en blanco en la vuelta de playoffs contra el Club Brujas y se queda en 5 goles en esta Champions League. El equipo colchonero clasificó a octavos de final tras ganar por 4-1.
11. Vitinha (PSG) - El mediocampista portugués se mantiene con 5 goles en esta Champions League ya que no marcó en el triunfo del París Saint Germain (2-3) contra el Mónaco en la ida de playoffs.
10. Folarin Balogun (Mónaco) - El delantero estadounidense anotó un doblete en la ida de playoffs contra el PSG. El futbolista de la Concacaf llegó a 5 goles en la tabla de goleadores de la Champions League. Juegan este miércoles la vuelta.
9. Camilo Durán (Qarabag) - El extremo colombiano firmó un gol en la derrota de su equipo (3-2) contra el Newcastle en la vuelta de los playoffs de la Champions League, quedando eliminados, y llegó a 5 tantos.
7. Gabriel Martinelli (Arsenal) - El delantero brasileño registra 6 goles en esta Champions League. El equipo inglés, que terminó líder de la fase liga, espera rival en los octavos de final.
6. Victor Osimhen (Galatasaray) - El delantero nigeriano se mantiene con 6 goles en la tabla de goleadores de la Champions League. El equipo turca juega el miércoles en la vuelta de playoffs contra la Juventus. No pudo marcar en la ida.
5. Jens Hauge (Bodo/Glimt) - El delantero noruego llegó a 6 goles en esta Champions League en el histórico triunfo del equipo amarillo que ganó de visita 1-2 contra el Inter de Milán en el Giuseppe Meazza (global 2-5) y clasificó a octavos de final.
3. Harry Kane (Bayern Múnich) - El delantero inglés tiene 8 goles en esta Champions League. El equipo alemán no ve acción en playoffs ya que está clasificado a octavos de final.
2. Anthony Gordon (Newcastle) - El delantero británico no pudo marcar en la vuelta de playoffs, partido en el que las Urracas ganaron 3-2 al Qarabag para clasificar a octavos de final de la Champions League. Gordon fue suplente y entró de cambio, pero se fue en blanco. Eso sí, anotó 4 en la ida y llegó a 10 tantos.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) - El delantero francés es el líder de la tabla de goleadores de la Champions League con 13 goles. Es duda para jugar este miércoles en la vuelta de los playoffs contra el Benfica por unas molestias de rodilla que arrastra y decidirá sobre su participación horas antes del encuentro.