Giro inesperado: Prestianni toma decisión y hará acusación contra Vinicius

El pasado martes 17 de febrero se llevó a cabo la ida de los playoffs de la Champions League 2025-2026. El duelo entre el Benfica vs Real Madrid dejó una escena, que hasta el día de hoy, sigue resonando.
Y es que, en el segundo tiempo del encuentro, Vinicius denunció en pleno partido que el argentino del Benfica, Prestianni le habría dicho un insulto racista luego de su gol.
Las cosas se descontrolaron y el juego estuvo detenido por varios minutos, sin sancionar a los protagonistas. Días después la UEFA determinó que el argentino fuera suspendido provisionalmente, por lo que no estará en el partido de vuelta que se disputará este miércoles en el Santiago Bernabéu.
Sin embargo, Gianluca Prestianni viajó y entrenó este martes en Madrid junto con el resto de jugadores del Benfica, a la espera de que se resuelva el recurso presentado por el club a la suspensión provisional del extremo por parte de la UEFA.
Tanto el club como el jugador mantienen su postura de que no hubo insultos racistas en el encuentro: "No estaba dentro del campo para saber qué se dijo. Lo que puedo decir es que creo en mi jugador. Prestianni está siendo crucificado como una persona racista y es todo menos racista", declaró Costa.
Ahora bien, el futbolista prepara su defensa y todo tiene un nuevo giro: el argentino alegara lo que le dijo Vinicius y el verdadero insulto que le dijo en cancha.
Segun informa el diario británico 'The Times', Gianluca Prestianni alegará en su defensa que no es cierto lo del insulto racista y que le dijo "maricón" al brasileño.
Sin embargo, el argentino señaló que le dijo ese insulto, debido a que Vinicius le llamó primero "enano", agrega el reconocido diario británico.
Esa fuente señala que el futbolista del Benfica basará su defensa en que hizo un comentario homofóbico ("maricón") a Vinicius como respuesta al insulto de "enano" que, según él, profirió primero el brasileño, pero que en ningún caso le llamó "mono".
En la sesión de preparación de este lunes en el Santiago Bernabéu participó Prestianni, a pesar de que no podrá disputar el partido al estar suspendido provisionalmente por la UEFA por ese incidente.
Vinicius defiende, apoyado por sus compañeros, aunque sin una imagen o un sonido que demuestre lo ocurrido, que Prestianni le llamó “mono” durante el partido entre Benfica y Real Madrid del pasado martes 17 de febrero.
La decisión de la UEFA de suspender provisionalmente a Prestianni ha sido recurrida por el Benfica, que apura las opciones de que el argentino pueda disputar el partido de vuelta este miércoles.
Dodi Lukebakio, compañero de Prestianni, dijo que “es cierto que se habla y se especula, pero en última instancia, no sabemos qué dijo realmente. ¿Es cierto o fue una exageración para aprovecharse de la situación? Creo que también es posible que el Real Madrid quisiera aprovecharse de esto”.
Y agregó: “Solo espero que lo que dijo sea falso. Porque si es cierto, no puedo aceptarlo. Estoy en contra de la injusticia. Y toda injusticia merece las consecuencias”.
El Real Madrid se enfrenta este miércoles 25 de febrero al Benfica en la vuelta de los playoffs de Champions League. Este duelo define uno de los boletos a los octavos de final.