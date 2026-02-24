¿Por qué el nombre de Mottola figura 700 veces en el caso Epstein?

El plan para la línea de salsas que ambos amigos planeaban producir se encontraba en sus primeras etapas de desarrollo, según dos personas familiarizadas con el asunto que hablaron con The Hollywood Reporter , y podría estar previsto para 2027. Sin embargo, una fuente declaró a THR que su proyecto definitivamente no avanzará, ya que el caso de Epstein involucra a Mottola y surgen preguntas sobre su amistad con el delincuente sexual convicto, quien murió en prisión mientras enfrentaba graves cargos federales de tráfico sexual en 2019.

Page Six fue el primero en informar sobre la historia el jueves, afirmando que el proyecto estaba en “pausa”, y una fuente anónima cercana al proyecto de la salsa afirmó: “Nadie quiere estar a menos de 50 pies de nadie en los archivos de Epstein”.