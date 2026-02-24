¿Por qué el nombre de Mottola figura 700 veces en el caso Epstein?

El nombre de Tommy Mottola, poderoso ex CEO de Sony Music y esposo de la cantante mexicana Thalía, figura de manera reiterada en documentos judiciales vinculados al caso de Jeffrey Epstein. Según los archivos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Mottola mantuvo una relación amistosa con el financiero entre 2010 y 2019, periodo en el que Epstein enfrentaba procesos por delitos sexuales.
Los registros indican que Epstein lo mencionó más de 700 veces en sus comunicaciones, en las que lo describía como un aliado clave en sus planes de adquirir la disquera EMI. En correos electrónicos, Epstein lo señalaba como la persona indicada para “arreglar” la operación.
Los mensajes también incluían claves como “P” (abreviatura de “pussy”), utilizadas para referirse a mujeres, lo que, según la interpretación de los documentos judiciales, sugeriría un trasfondo cuestionable en las conversaciones.
Pese a la frecuencia con la que aparece su nombre en los documentos, Mottola no ha sido acusado de irregularidades. De acuerdo con reportes de medios internacionales como la BBC, no respondió a solicitudes de comentarios. La compra de EMI no se concretó: Citigroup asumió el control de la compañía y posteriormente la vendió a Universal.
La reiterada presencia de Mottola en los archivos de Jeffrey Epstein, sin que existan cargos en su contra, plantea interrogantes sobre el alcance de sus vínculos con el financiero, en el contexto de uno de los casos judiciales más controversiales de las últimas décadas.
El escándalo provocó que Jimmy Fallon cancelara el lanzamiento de la marca de salsa para pasta planeada con su amigo Tommy Mottola mientras se revela su relación con Epstein
El plan para la línea de salsas que ambos amigos planeaban producir se encontraba en sus primeras etapas de desarrollo, según dos personas familiarizadas con el asunto que hablaron con The Hollywood Reporter , y podría estar previsto para 2027. Sin embargo, una fuente declaró a THR que su proyecto definitivamente no avanzará, ya que el caso de Epstein involucra a Mottola y surgen preguntas sobre su amistad con el delincuente sexual convicto, quien murió en prisión mientras enfrentaba graves cargos federales de tráfico sexual en 2019.
Page Six fue el primero en informar sobre la historia el jueves, afirmando que el proyecto estaba en “pausa”, y una fuente anónima cercana al proyecto de la salsa afirmó: “Nadie quiere estar a menos de 50 pies de nadie en los archivos de Epstein”.
Sin embargo, una fuente declaró a THR que su proyecto definitivamente no avanzará, ya que el caso de Epstein involucra a Mottola y surgen preguntas sobre su amistad con el delincuente sexual convicto, quien murió en prisión mientras enfrentaba graves cargos federales de tráfico sexual en 2019.
Los archivos también muestran que Mottola realizó decenas de llamadas y visitas a las propiedades de Epstein en Manhattan y París. La mayoría de estas tuvieron lugar entre 2006 y 2008, cuando Epstein ya cumplía condena por prostitución de menores tras su primer arresto. Los representantes de Fallon y Mottola se negaron a hablar oficialmente con The Hollywood Reporter sobre el estado de su marca de salsa.