Cazzu estalla ante la polémica desatada por el nuevo tema de Rauw Alejandro

Cazzu y Christian Nodal han protagonizado tensos y mediáticos momentos a raíz de su separación en 2024. La expareja, que sigue unida por su hija Inti, ha chocado en sus declaraciones respecto a su ruptura y la crianza de su pequeña, quien este año celebrará su tercer cumpleaños. Sin embargo, el más reciente drama que los ha alcanzado implica también a otra notable figura de la música urbana: Rauw Alejandro. La situación fue provocada por la nueva canción del boricua, en la que hace una mención explícita del mexicano y su boda con Ángela Aguilar.
El pasado 19 de febrero, se estrenó Rosita, tema principal del álbum homónimo de Tainy en el que colabora no solo con Rauw, sino también con Jhayco. Desde el primer momento, este lanzamiento generó gran expectación, pues marcó la reconciliación pública de Raúl (Rauw) y Jesús (Jhay Cortez) tras años de rivalidad. Sin embargo, el verdadero revuelo se originó por la letra de la canción.
En uno de los versos, se hace alusión al sonado matrimonio entre Nodal y Ángela, celebrado en julio de 2024, poco después del polémico rompimiento de él con Cazzu y cuando su hija Inti tenía apenas unos meses de nacida. “La vo'a romper y la vo'a arreglar. Esto es política pa' yo robarte. Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, dice la canción.
El revuelo por Rosita no tardó en llegar a oídos de Cazzu, quien no pudo quedarse callada ante un hecho que tocó su vida personal, especialmente un momento doloroso de su vida. Su primera reacción fue un mensaje que colocó en X tres días después del estreno de la canción: “El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía”, escribió.
No hizo falta mencionar directamente el tema musical para que sus seguidores los asociaran con sus palabras. Además, algunos internautas notaron que dejó de seguir en redes sociales a Tainy, Jhayco y a Rauw, éste último con quien aparentemente tenía una relación más cercana de hace tiempo.
Y este 24 de febrero, la cantante argentina ahondó en su postura al compartir un extenso texto en la plataforma Substack, de la cual ella misma publicó el enlace en X. “Hoy, la obra se llama: ‘La legendaria camaradería entre varones. Un tema del cual podría hacer una tesis”, expresó en su texto titulado Tiradera.
“En este mundo, en este género son, la mayoría, gente que negocia la hipocresía y lentamente se les va achicando la capacidad de ser sensibles porque el yo, los carcome”, agregó, lo que bien podría ser un sutil señalamiento no solo a los cantantes detrás de Rosita, sino también a Nodal.
“‘El chisme vende más que el arte’ twittea uno, como si copiara y pegara el primer pensamiento que tuve”, continuó Cazzu en su texto. “No sé cuántos tuvieron que ser para construir tan olvidable pieza”, agrega en otra parte de su publicación, en lo que parece ser una alusión directa a la polémica canción. “Yo por mi parte me los imagino en un estudio de Miami que cuesta de 2 mil o 3 mil dólares la hora celebrándose la frase más infradotada de virtud mientras vociferan ‘PALO! PALO!’”.
“Van fingiendo no comprender por qué ‘tan ardida ella’, ‘tan resentida la tonta’ (...) Pero para los que aún no despiertan, pensemos juntos lo que me arde... ¿Una separación? ¿Un engaño? ¡Vamos! No soy tan básica. Básicos son los camaradas que por encima de la empatía eligen la reivindicación. Un hombre con alma enamorada no es el problema, el problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mí a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue?”, continuó Cazzu lanzando un filoso dardo a Nodal y a su papel como padre de Inti.
“Nunca podría ser una perfecta víctima, ni aunque lo fuera”, continúa ‘La Jefa’. “La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios. Es muy corto el tiempo para las preguntas que hace, pero yo estoy preparada, o es lo que quiero pensar”, agrega, refiriéndose a su hija Inti, de 2 años. “Ella entiende más que mil raperos inútiles lo que está pasando”.
Como era de esperarse, la mención de Nodal en Rosita dio mucho de qué hablar, pero lo que realmente hizo que la situación escalara fue que el cantante sonorense la usara para ambientar una publicación personal. El pasado fin de semana, Christian publicó en sus historias de Instagram una foto en la que se le veía en un romántico momento con su esposa Ángela.