Cazzu estalla ante la polémica desatada por el nuevo tema de Rauw Alejandro

“Van fingiendo no comprender por qué ‘tan ardida ella’, ‘tan resentida la tonta’ (...) Pero para los que aún no despiertan, pensemos juntos lo que me arde... ¿Una separación? ¿Un engaño? ¡Vamos! No soy tan básica. Básicos son los camaradas que por encima de la empatía eligen la reivindicación. Un hombre con alma enamorada no es el problema, el problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mí a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue?”, continuó Cazzu lanzando un filoso dardo a Nodal y a su papel como padre de Inti.