Katseye anuncia licencia temporal de Manon

Manon Bannerman se toma una licencia temporal de Katseye para enfocarse en su salud y bienestar. El grupo continuará con su agenda de conciertos sin ella.

  • Actualizado: 24 de febrero de 2026 a las 14:54 -
  • Redacción web
Katseye anuncia licencia temporal de Manon
1 de 10

Manon Bannerman, integrante de Katseye, se tomará una licencia temporal del grupo femenino, nominado en dos ocasiones al Grammy, para centrarse en su “salud y bienestar”.

 Foto Instagram
Katseye anuncia licencia temporal de Manon
2 de 10

El anuncio se realizó a través de Weverse, una plataforma global de fandom utilizada por la empresa multinacional surcoreana, agencia de talentos y sello discográfico Hybe, responsable de artistas como Katseye y BTS.

 Foto Instagram
Katseye anuncia licencia temporal de Manon
3 de 10

“Tras unas conversaciones abiertas y reflexivas, les informamos que Manon se tomará un descanso temporal de las actividades grupales para centrarse en su salud y bienestar”, inicia el comunicado.

Foto Instagram
Katseye anuncia licencia temporal de Manon
4 de 10

“Apoyamos plenamente esta decisión. KATSEYE mantiene su compromiso de apoyarse mutuamente y a los fans, que lo son todo para nosotros. El grupo continuará con sus actividades programadas durante este tiempo y esperamos volver a reunirnos cuando llegue el momento oportuno”.

 Foto Instagram
Katseye anuncia licencia temporal de Manon
5 de 10

El mensaje concluye con una nota de agradecimiento a los seguidores del grupo: “Gracias a nuestros EYEKONS por su continuo amor, paciencia y comprensión”.

 Foto Instagram
Katseye anuncia licencia temporal de Manon
6 de 10

A principios de este mes, durante la 68.ª edición de los Premios Grammy, Katseye —integrado por Yoonchae Jeung, Megan Skiendiel, Lara Raj, Sophia Laforteza, Daniela Avanzini y Bannerman— subió al escenario para interpretar su primer sencillo en el Billboard Hot 100, “Gnarly”.

 Foto Instagram
Katseye anuncia licencia temporal de Manon
7 de 10

La agrupación figuró entre los nominados a Mejor Artista Nuevo que actuarían esa noche, junto a Addison Rae, Alex Warren, Leon Thomas, The Marías, SOMBR, Olivia Dean y Lola Young. Además, fue nominada por su segundo sencillo en el Top 40, “Gabriela”.

 Foto Instagram
Katseye anuncia licencia temporal de Manon
8 de 10

Formado a través de la serie de competencia de telerrealidad de 2023 Dream Academy, Katseye es resultado de una colaboración entre el sello discográfico estadounidense Geffen Records y Hybe.

 Foto Instagram
Katseye anuncia licencia temporal de Manon
9 de 10

El proyecto combina las sensibilidades del K-pop con un riguroso entrenamiento artístico para consolidar un grupo multicultural con proyección global.

Foto Instagram
Katseye anuncia licencia temporal de Manon
10 de 10

El grupo tiene previsto presentarse en el festival Coachella en abril.

 Foto Instagram
