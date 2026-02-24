Katseye anuncia licencia temporal de Manon

Manon Bannerman, integrante de Katseye, se tomará una licencia temporal del grupo femenino, nominado en dos ocasiones al Grammy, para centrarse en su “salud y bienestar”.
El anuncio se realizó a través de Weverse, una plataforma global de fandom utilizada por la empresa multinacional surcoreana, agencia de talentos y sello discográfico Hybe, responsable de artistas como Katseye y BTS.
“Tras unas conversaciones abiertas y reflexivas, les informamos que Manon se tomará un descanso temporal de las actividades grupales para centrarse en su salud y bienestar”, inicia el comunicado.
“Apoyamos plenamente esta decisión. KATSEYE mantiene su compromiso de apoyarse mutuamente y a los fans, que lo son todo para nosotros. El grupo continuará con sus actividades programadas durante este tiempo y esperamos volver a reunirnos cuando llegue el momento oportuno”.
El mensaje concluye con una nota de agradecimiento a los seguidores del grupo: “Gracias a nuestros EYEKONS por su continuo amor, paciencia y comprensión”.
A principios de este mes, durante la 68.ª edición de los Premios Grammy, Katseye —integrado por Yoonchae Jeung, Megan Skiendiel, Lara Raj, Sophia Laforteza, Daniela Avanzini y Bannerman— subió al escenario para interpretar su primer sencillo en el Billboard Hot 100, “Gnarly”.
La agrupación figuró entre los nominados a Mejor Artista Nuevo que actuarían esa noche, junto a Addison Rae, Alex Warren, Leon Thomas, The Marías, SOMBR, Olivia Dean y Lola Young. Además, fue nominada por su segundo sencillo en el Top 40, “Gabriela”.
Formado a través de la serie de competencia de telerrealidad de 2023 Dream Academy, Katseye es resultado de una colaboración entre el sello discográfico estadounidense Geffen Records y Hybe.
El proyecto combina las sensibilidades del K-pop con un riguroso entrenamiento artístico para consolidar un grupo multicultural con proyección global.
El grupo tiene previsto presentarse en el festival Coachella en abril.