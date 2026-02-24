Así luce hoy el elenco de Lizzie McGuire tras más de 20 años

Hilary Duff, quien dio vida a Lizzie, convirtió el papel en el trampolín de una carrera sólida en cine, televisión y música. Tras la cancelación del revival, confesó que se sintió “muy honrada de tener al personaje de Lizzie en mi vida” y que el impacto que tuvo “en muchos, incluyéndome a mí misma”, así como “la lealtad y el amor de los fans, hasta el día de hoy, significa mucho para mí”. En 2019 imaginaba a una Lizzie adulta “mayor, más sabia”, con “un presupuesto de zapatos mucho más grande”, viviendo “su trabajo soñado, la vida perfecta trabajando como aprendiz de una decoradora famosa de Nueva York”. Sobre el proyecto frustrado añadió que “todos intentaron lo mejor posible y las estrellas simplemente no se alinearon”. Desde entonces, ha protagonizado películas, series y es madre de tres hijos.