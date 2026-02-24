Así luce hoy el elenco de Lizzie McGuire tras más de 20 años

La muerte de Robert Carradine, recordado como Sam McGuire, renovó el interés por conocer el presente del elenco de Lizzie McGuire, una de las series juveniles más emblemáticas de comienzos de los 2000. A más de 20 años de su final, sus protagonistas han seguido caminos diversos, dentro y fuera del espectáculo.
Hilary Duff, quien dio vida a Lizzie, convirtió el papel en el trampolín de una carrera sólida en cine, televisión y música. Tras la cancelación del revival, confesó que se sintió “muy honrada de tener al personaje de Lizzie en mi vida” y que el impacto que tuvo “en muchos, incluyéndome a mí misma”, así como “la lealtad y el amor de los fans, hasta el día de hoy, significa mucho para mí”. En 2019 imaginaba a una Lizzie adulta “mayor, más sabia”, con “un presupuesto de zapatos mucho más grande”, viviendo “su trabajo soñado, la vida perfecta trabajando como aprendiz de una decoradora famosa de Nueva York”. Sobre el proyecto frustrado añadió que “todos intentaron lo mejor posible y las estrellas simplemente no se alinearon”. Desde entonces, ha protagonizado películas, series y es madre de tres hijos.
Adam Lamberg, el inolvidable David “Gordo” Gordon, se apartó de la actuación en 2008. Aunque estaba dispuesto a retomar su personaje en el revival, antes trabajó en el Irish Arts Center de Manhattan. Actualmente mantiene un perfil discreto y alejado de los reflectores.
Lalaine, quien interpretó a Miranda Sanchez, combinó la actuación con la música tras la serie. Participó en algunas producciones cinematográficas, aunque hoy se mantiene distante de la vida pública. Tras la muerte de Carradine, expresó en redes: “No es justo. Estoy mal en este momento... Agradezco haber tenido tiempo contigo, nuestra última conversación y tu constante apoyo, como un padre. Te quiero, Bobby”. En el pasado enfrentó problemas legales, pero logró reorganizar su vida.
Jake Thomas continuó vinculado a la industria audiovisual tras encarnar a Matt McGuire. Participó en diversas series y también se ha desarrollado como fotógrafo y director. Sobre Carradine comentó que tuvo “la suerte de conocer a Bobby la mayor parte de mi vida”, y lo definió como “uno de los tipos más geniales que podrías conocer. Divertido, pragmático, a veces gruñón, siempre un poco excéntrico”. Añadió: “Era familia. Tengo muchos recuerdos bonitos con él y su familia a lo largo de mi vida. Buenos momentos, momentos desafiantes y muchas risas entre medio”.
Clayton Snyder, quien dio vida al carismático Ethan Craft, se dedicó primero al deporte universitario antes de regresar a la actuación. Ha participado en distintas producciones televisivas y también trabaja como agente inmobiliario. Se casó en 2020.
Ashlie Brillault, la recordada Kate Sanders, decidió abandonar la actuación al finalizar la serie. Hoy ejerce como abogada penalista, está casada y es madre.
Hallie Todd, quien interpretó a Jo McGuire, continuó ligada al ámbito artístico como actriz, coach y productora. Permanece activa en proyectos creativos junto a su esposo Glenn Withrow y su hija Ivy.
Carradine, por su parte, desarrolló una extensa carrera en cine y televisión tras su paso por la serie. Además, condujo el programa King of the Nerds. Falleció en febrero de 2026 tras una prolongada lucha con el trastorno bipolar, hecho que conmocionó al elenco y a los seguidores. Hilary Duff lo despidió con un emotivo mensaje en el que recordó que en la familia McGuire “había tanto calor” y que “siempre me sentí cuidada por mis padres en pantalla”; concluyó: “Estaré eternamente agradecida por eso. Me duele el corazón por él, su familia y todos los que lo amaron”.