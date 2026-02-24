Zonas de Honduras que no tendrán luz por ocho horas este miércoles 25 de febrero

Finalmente, en las zonas de Yoro y Jocón, así como en Yorito, Sulaco y Marale, los cortes también se efectuarán de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Entre los sectores comprendidos se encuentran barrio Montecristo, Rastro Municipal de Yoro, barrio Los Maestros, colonia Santa Martha, aldea La Guatia, aldea El Coco, aldea La Guata, aldea Habana Güera, Aserradora Yodeco, aldea Brisas de Chalmeeca, aldea El Hato, aldea Puentecita, aldea Pimienta, aldea Puente Grande, aldea El Coroso, aldea Alta Cruz, aldea Moroca, Jocón y aldea Hato Jocón; además de Ayapa, Ayapita, La Rosa, Marale, Sulaco, Victoria, Yorito y múltiples comunidades rurales como Santa Ana de Aguán, El Sarsal, El Sitio, Aserradero Belomoto 2, El Medio, Punta Ocote, San Simón, La Puerta, Chancaya, Salitre, Lagunita, La Habana, Carrizalito, El Rosario, Concepción, El Ocotal, Locomapa, Hacienda Vieja, Locomapa Nuevo, La Trinidad, Las Lomitas, El Nance, Sabana de San Pedro, El Destino, Luquigue, Vallecillo, Mina Honda, La Patastera, El Plantel, Los Higueros, Higuerito Quemado, Nueva Esperanza, Jalapa Abajo y Arriba, Río Abajo, La Albardilla, San Antonio, Desmonte, El Jaral, Ojo de Agua, Palo Copado, San Juan, San Juancito, El Cañal, Las Vegas, Los Mangos, Santa Cruz, El Pataste y San José del Potrero.