Zonas de Honduras que no tendrán luz por ocho horas este miércoles 25 de febrero

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este miércoles 25 de febrero del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Cortés, Yoro y Francisco Morazán.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán entre siete y ocho horas.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el sector de La Venta del Sur, en F.M., la suspensión se aplicará de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde e incluirá a La Venta del Sur, El Ocotal, Ocotal Viejo, El Portillo del Lobo, Opimuca, La Cañada, La Ceiba, Los Tanquitos, El Mirador, Caserío El Vino, El Calvario, Los Chorritos, Montegrande, El Alto, La Herradura, San Nicolás y zonas aledañas.
Para el municipio de Puerto Cortés, los cortes se desarrollarán de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Las áreas afectadas serán barrio Pueblo Nuevo, colonia Kilómetro 5, barrio La Roca, colonia Las Mercedes, colonia 23 de Abril, colonia Brisas de la Laguna, colonia Nuevos Horizontes, colonia 14 de Agosto y colonia La Esperanza.
En Villanueva, desde el desvío a San Manuel, L324 VNU-CA-5 y el desvío a San Manuel, la interrupción del servicio será de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Se verán afectados sectores como colonia Victoria, barrio La Victoria, colonia Valle Fresco, colonia Las Tres Rosas, colonia Gracias a Dios, colonia Villa Linda III, colonia Municipal, colonia Ideal, colonia Santa Marta, colonia Santa María, colonia Villa Linda Norte y Sur, colonia La Unión, colonia Buena Fe, colonia El Paraíso, colonia Santa Carmen, colonia Fuerzas Unidas, colonia San Juan de Buena Vista, colonia Palmeras, colonia Flor del Campo, colonia Buenas Vista, colonia San Ramón 2, colonia 21 de Abril, colonia Guadalupe López y colonia Colinas de Canadá.
En el municipio de San Manuel también habrá interrupciones en colonia Santa Fe, colonia Valle Verde, aldea El Plan, colonia Brisas del Plan, colonia Lomas del Guanacaste, colonia Melisa, aldea El Porvenir, colonia Tacamiches, colonia Real del Campo, Minerales Ventura, Casmul, Finca 10, Finca 11, Azunosa y Finca Santa Rita, en el mismo horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. En Morazán, la suspensión será de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en Ciudad de Morazán, incluyendo barrio Lempira, Las Cidras, colonia 5 de Enero, colonia España, barrio San José, barrio Jazmín, barrio El Centro, barrio Sabaneta, El Calvario, parte del barrio El Progreso y Buenos Aires I y II.
Asimismo, en las zonas de Morazán, El Negrito, Victoria, Yorito y Santa Rita, el corte abarcará de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde sectores como parte de Morazán, Lactovi, aldea El Portillo Gonzáles, aldea Oloman, San Alejo, aldea Mojimán, aldea Nueva Esperanza, aldea San Fernando, aldea Brisas de Cuyamapa, aldea Buenos Aires, aldea Camalote, aldea Las Acasias, aldea Los Prieto, aldea El Sumbido, aldea El Porvenir, aldea Paya, aldea Los Murillos, aldea Ocotillo, aldea El Pataste, aldea Combas, aldea Laureles, ciudad El Negrito, Hacienda Don Emilio, Cooperativa Harina Selecta, colonia Pinos, aldeas Guangolola 1, 2 y 3, aldea Cangrejales, aldea Santuario, aldea Vertiente, aldea El Caliche, aldea Plácido, aldea Honduritas, aldea Pata de Gallina, aldea Terrero Negro, aldea Casiano, aldea Sentadero, aldea Lajas, aldea Coyolito, aldea La Calera, así como las aldeas La Estancia, Ocote Paulino, La Sierrita, Candelaria, La Cruz, Guadalupe, El Triunfo, El Tablón, Cuyamapa, Subirana, El Cedrito, Minas del Carbón, Mango Seco, La Jurupas, El Palmar, Camalote, Murillo, Los Prietos, Mojimán, colonia Jerusalén, Guapinoles, Roque, Las Brisas, El Limón, Hacienda, Capesa, Finca Nuevas Bendiciones y Cuevitas La Majada El Mango.
Finalmente, en las zonas de Yoro y Jocón, así como en Yorito, Sulaco y Marale, los cortes también se efectuarán de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Entre los sectores comprendidos se encuentran barrio Montecristo, Rastro Municipal de Yoro, barrio Los Maestros, colonia Santa Martha, aldea La Guatia, aldea El Coco, aldea La Guata, aldea Habana Güera, Aserradora Yodeco, aldea Brisas de Chalmeeca, aldea El Hato, aldea Puentecita, aldea Pimienta, aldea Puente Grande, aldea El Coroso, aldea Alta Cruz, aldea Moroca, Jocón y aldea Hato Jocón; además de Ayapa, Ayapita, La Rosa, Marale, Sulaco, Victoria, Yorito y múltiples comunidades rurales como Santa Ana de Aguán, El Sarsal, El Sitio, Aserradero Belomoto 2, El Medio, Punta Ocote, San Simón, La Puerta, Chancaya, Salitre, Lagunita, La Habana, Carrizalito, El Rosario, Concepción, El Ocotal, Locomapa, Hacienda Vieja, Locomapa Nuevo, La Trinidad, Las Lomitas, El Nance, Sabana de San Pedro, El Destino, Luquigue, Vallecillo, Mina Honda, La Patastera, El Plantel, Los Higueros, Higuerito Quemado, Nueva Esperanza, Jalapa Abajo y Arriba, Río Abajo, La Albardilla, San Antonio, Desmonte, El Jaral, Ojo de Agua, Palo Copado, San Juan, San Juancito, El Cañal, Las Vegas, Los Mangos, Santa Cruz, El Pataste y San José del Potrero.