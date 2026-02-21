Masivas zonas de este municipio de Cortés no tendrá luz este domingo 22 de febrero

Los trabajos afectarán sectores de Puerto Cortés, Omoa y Quimistán, en horarios de 6:00 a 7:00 de la mañana y de 2:00 a 3:00 de la tarde. En Puerto Cortés se verán impactadas colonias como Colinas del Norte, El Mirador, Las Lomitas, Buenavista, barrio Medina, Miraflores, Lomas de Medina, colonia Las Torres, colonia Unión I y II, colonia 9 de Diciembre, colonia Cerro Mar, Centenario, barrio Palermo, así como el Hospital del Caribe, oficinas del Seguro Social y diversas residenciales y sectores productivos.