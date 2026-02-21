Masivas zonas de este municipio de Cortés no tendrá luz este domingo 22 de febrero

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este domingo 22 de febrero del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Cortés, Yoro y Santa Bárbara.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el circuito CHM-L251 estarán sin fluido eléctrico el barrio El Banco, colonia Coco Sur, estación de bomberos, centro de salud, Graneros Nacionales, Parque Industrial Real, colonia Las Lomas, barrio Los Profesionales, barrio El Chaparro (sur), colonia Canadá, colonia La Mora, colonia Loma Verde, aldea La Jutosa, aldea Nueva Jutosa, colonia Bello Horizonte, aldea El Barrial, así como empresas como Plásticos Emilca, ZIP Inhdelva, Madex y AproCacaoH en horario de 6:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.
Asimismo, en otros sectores de Choloma como barrio El Chaparro (norte y centro), centro de Choloma, barrio Abajo, posta policial, Municipalidad de Choloma, colonia INFOP, colonia García, barrio El Guayabal, barrio Concepción, colonia La Primavera, barrio La Curva, colonia Rubí, colonia ADEH, barrio Suyapa, colonia Bosques de Choloma, barrio San Antonio, barrio Pueblo Nuevo, colonia Misisipi, colonia 19 de Septiembre, colonia 11 de Abril, barrio San Francisco, colonia Pagán, residencial Los Prados, colonia Los Almendros, colonia El Kilómetro, colonia Cedén, aldea Quebrada Seca, IHSS, supermercados La Antorcha, estadio Rubén Deras, Rinagro, Corrugados de Sula y Mall Las Américas, también se suspenderá el suministro en el mismo horario.
La lista se extiende a residencial Europa, colonia Bellavista, barrio El Prado, colonia Japón, aldea Monterrey y Bajos de Choloma, aldea Agua Prieta, colonia Ciudad Jardín, colonia San Carlos, colonia Brisas de la Candelaria, colonia Villa Valencia, colonia Alegría, colonia Márquez, colonia San Rafael, residencial Monterrey, barrio Suyapa, así como distintas industrias y zonas productivas como Químicas Tempo, Industrias Triple A, Fábrica Paraíso, Pacasa, Ethan Allen, colonia Las Pilas, colonia SINOR, colonia Lomas de Choloma, barrio Trincheras, Santa Fe Central, colonias Godoy I y II, Altos de Santa Fe I y II, Fe y Esperanza, colonia 7 de Septiembre, La Confianza, Nueva Florida I, II, III y IV, El Buen Samaritano, San Francisco del Ceibón, Villa Santa Marta, Armando Gale, Edilberto Solano, colonia Las Torres, ZIP América, ADECA (Kativo), Brooms and Mops, Toledo Woodwork, ZIP Galaxy, ZIP Honduras y Corindplast.
También se reportan cortes en colonia Jardines del Campo, colonia Villa Cecilia, Industrias del Trópico y la gasolinera Puma, siempre de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.
Los trabajos afectarán sectores de Puerto Cortés, Omoa y Quimistán, en horarios de 6:00 a 7:00 de la mañana y de 2:00 a 3:00 de la tarde. En Puerto Cortés se verán impactadas colonias como Colinas del Norte, El Mirador, Las Lomitas, Buenavista, barrio Medina, Miraflores, Lomas de Medina, colonia Las Torres, colonia Unión I y II, colonia 9 de Diciembre, colonia Cerro Mar, Centenario, barrio Palermo, así como el Hospital del Caribe, oficinas del Seguro Social y diversas residenciales y sectores productivos.
En Omoa, la interrupción comprenderá zonas como colonia Los Manzanos, Misión Ángeles, Tulían Campo, Rancho Santa Ana, River Park, Tulían Río, Los San Juanes, Los Limoncitos, San Rafael, La Pista, Lomas Bello Mar, Acantilados del Caribe, La Riviera, barrio Las Lomas, colonia Costa Rica, colonia Marbella, barrio La Playa, Museo y Castillo San Fernando, barrio San Antonio, Río Azul, Milla 3, 4 y 5, Veracruz, Puerto Escondido, Masca, Cuyamel, Corinto y sectores fronterizos, entre otros. En Quimistán, los cortes comprenderán El Listón, Paso Viejo y Las Flores, bajo el mismo esquema de horarios.
Finalmente, en otros sectores de Puerto Cortés como gasolineras, planteles industriales, residenciales y zonas comerciales entre ellas la Terminal de Contenedores Dole y Agrecasa (Agregados del Caribe S.A.) también se aplicarán interrupciones de 6:00 a 7:00 a.m. y de 2:00 a 3:00 p.m.