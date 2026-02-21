  1. Inicio
Leyendas de Honduras en Choloma: show de Rambo, "reina" enamora y Noel sorprende

Furor por las leyendas de Honduras en Choloma: la bella chica que cautivó, el 'show' de Rambo y Noel Valladres dejó los guantes.

Leyendas de Honduras en Choloma: show de Rambo, reina enamora y Noel sorprende
1 de 22

Las Leyendas de Honduras visitaron este viernes por la noche Choloma, para disputar un partido amistoso contra los históricos de dicha zona.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Leyendas de Honduras en Choloma: show de Rambo, reina enamora y Noel sorprende
2 de 22

El Estadio Rubén Deras fue el escenario donde derrocharon fútbol, juntos, por una buena causa. Te mostramos las mejores imágenes del encuentro.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Leyendas de Honduras en Choloma: show de Rambo, reina enamora y Noel sorprende
3 de 22

Esta fue la foto de ambas plantillas con grandes leyendas para el partido amistoso en la ciudad maquilera.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Leyendas de Honduras en Choloma: show de Rambo, reina enamora y Noel sorprende
4 de 22

Uno de los más aclamados fue Noel Valladres. El exarquero de la Selección de Honduras y Olimpia, sorprendió el viernes por la noche al jugar en dos posiciones.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Leyendas de Honduras en Choloma: show de Rambo, reina enamora y Noel sorprende
5 de 22

El capitán Amado Guevara también fue otra de las leyendas que no se perdió este encuentro que terminó con saldo de tres goles.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Leyendas de Honduras en Choloma: show de Rambo, reina enamora y Noel sorprende
6 de 22

Rambo de León la pasó muy bien en Choloma y así fue captado en la previa del juego.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Leyendas de Honduras en Choloma: show de Rambo, reina enamora y Noel sorprende
7 de 22

Rambo se divirtió e hizo su show en el Rubén Deras. Ya en el partido estuvo a punto de marcar gol como en los viejos tiempos.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Leyendas de Honduras en Choloma: show de Rambo, reina enamora y Noel sorprende
8 de 22

Otro de los invitados especiales fue el exgoleador de la Bicolor, Carlos Plummer Pavón.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Leyendas de Honduras en Choloma: show de Rambo, reina enamora y Noel sorprende
9 de 22

La "reina" que enamoró a los presentes y estuvo engalanando en la previa del juego.
Leyendas de Honduras en Choloma: show de Rambo, reina enamora y Noel sorprende
10 de 22

Wilmer Velásquez también estuvo presente en el encuentro de las leyendas nacionales.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Leyendas de Honduras en Choloma: show de Rambo, reina enamora y Noel sorprende
11 de 22

Noel Valladares primeramente estuvo defendiendo la meta de las leyendas catrachas, pero después se hizo el cambio y pasó al terreno de juego.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Leyendas de Honduras en Choloma: show de Rambo, reina enamora y Noel sorprende
12 de 22

Rambo de León casi marca un golazo de tiro libre, recordando sus mejores actuaciones como profesional.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Leyendas de Honduras en Choloma: show de Rambo, reina enamora y Noel sorprende
13 de 22

Milton "Tyson" Núñez demostró que los años no han pasado y sigue con su buen toque del balón.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Leyendas de Honduras en Choloma: show de Rambo, reina enamora y Noel sorprende
14 de 22

Júnior Morales, exportero de Real España y la Selección de Honduras, atajó para las leyendas nacionales.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Leyendas de Honduras en Choloma: show de Rambo, reina enamora y Noel sorprende
15 de 22

Fue un partido muy disputado, que fue de dos tiempos de 35 minutos cada uno.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Leyendas de Honduras en Choloma: show de Rambo, reina enamora y Noel sorprende
16 de 22

Mario Berríos, exjugador y gerente deportivo de Marathón, estuvo en la banda derecha.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Leyendas de Honduras en Choloma: show de Rambo, reina enamora y Noel sorprende
17 de 22

Las leyendas abrieron el marcador por medio del "Matador" Wilmer Velásquez.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Leyendas de Honduras en Choloma: show de Rambo, reina enamora y Noel sorprende
18 de 22

Dani Turcios dio cátedra en el mediocampo con su actuación en el encuentro amistoso del CholoGol.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Leyendas de Honduras en Choloma: show de Rambo, reina enamora y Noel sorprende
19 de 22

Noel Valladares se hizo presente y como en los viejos tiempos, dejó los guantes y fue delantero en el duelo.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Leyendas de Honduras en Choloma: show de Rambo, reina enamora y Noel sorprende
20 de 22

El guardameta dejó los guantes y también jugó un tiempo como delantero.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Leyendas de Honduras en Choloma: show de Rambo, reina enamora y Noel sorprende
21 de 22

Dos grandes leyendas nacionales, Tyson Núñez y Amado Guevara en plena plática.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
Leyendas de Honduras en Choloma: show de Rambo, reina enamora y Noel sorprende
22 de 22

Finalmente las leyendas de Honduras lograron un triunfo de 2-1 sobre las leyendas de Choloma.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala
