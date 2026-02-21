Leyendas de Honduras en Choloma: show de Rambo, "reina" enamora y Noel sorprende

Las Leyendas de Honduras visitaron este viernes por la noche Choloma, para disputar un partido amistoso contra los históricos de dicha zona.
El Estadio Rubén Deras fue el escenario donde derrocharon fútbol, juntos, por una buena causa. Te mostramos las mejores imágenes del encuentro.
Esta fue la foto de ambas plantillas con grandes leyendas para el partido amistoso en la ciudad maquilera.
Uno de los más aclamados fue Noel Valladres. El exarquero de la Selección de Honduras y Olimpia, sorprendió el viernes por la noche al jugar en dos posiciones.
El capitán Amado Guevara también fue otra de las leyendas que no se perdió este encuentro que terminó con saldo de tres goles.
Rambo de León la pasó muy bien en Choloma y así fue captado en la previa del juego.
Rambo se divirtió e hizo su show en el Rubén Deras. Ya en el partido estuvo a punto de marcar gol como en los viejos tiempos.
Otro de los invitados especiales fue el exgoleador de la Bicolor, Carlos Plummer Pavón.
La "reina" que enamoró a los presentes y estuvo engalanando en la previa del juego.
Wilmer Velásquez también estuvo presente en el encuentro de las leyendas nacionales.
Noel Valladares primeramente estuvo defendiendo la meta de las leyendas catrachas, pero después se hizo el cambio y pasó al terreno de juego.
Rambo de León casi marca un golazo de tiro libre, recordando sus mejores actuaciones como profesional.
Milton "Tyson" Núñez demostró que los años no han pasado y sigue con su buen toque del balón.
Júnior Morales, exportero de Real España y la Selección de Honduras, atajó para las leyendas nacionales.
Fue un partido muy disputado, que fue de dos tiempos de 35 minutos cada uno.
Mario Berríos, exjugador y gerente deportivo de Marathón, estuvo en la banda derecha.
Las leyendas abrieron el marcador por medio del "Matador" Wilmer Velásquez.
Dani Turcios dio cátedra en el mediocampo con su actuación en el encuentro amistoso del CholoGol.
Noel Valladares se hizo presente y como en los viejos tiempos, dejó los guantes y fue delantero en el duelo.
El guardameta dejó los guantes y también jugó un tiempo como delantero.
Dos grandes leyendas nacionales, Tyson Núñez y Amado Guevara en plena plática.
Finalmente las leyendas de Honduras lograron un triunfo de 2-1 sobre las leyendas de Choloma.