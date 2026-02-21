Willie Colón, el chico malo del Bronx que revolucionó la salsa

La dupla que formó con Lavoe, con quien grabó once discos por quien siempre mostró afecto, respeto y gratitud porque consolidó en la década de 1970 el llamado "sonido del barrio", que desde la Gran Manzana se extendió a los confines del mundo, un género que dio voz a la comunidad latina.

En la imagen: Willie Colón y Héctor Lavoe, en 1969.