¿Supremo y Milagro Flores ya son novios? Un mensaje lo revelaría

Supremo compartió unas reveladoras fotografías en las que está con Milagro Flores, además, compartió un mensaje que parece indicar el comienzo de una nueva etapa

Supremo y Milagro Flores son los protagonistas de una novela que continúa su historia. Ambos comenzaron a conocerse desde mediados del 2025 y hasta hoy todo parece ir bien en ese proceso.

Aunque han existido rumores sobre el comienzo de una relación sentimental, ninguno de los dos lo ha confirmado en meses anteriores, al contrario, Milagro dijo que Supremo no le había pedido ser su novia formalmente.
Los dos han convivido múltiples fechas importantes para ambos: cumpleaños, Navidad, citas, incluso visitas de Supremo a Milagro mientras ella está en labores.

Asimismo, han protagonizado varias "peleas" desatadas por polémicas en las que se ha envuelto Supremo, en la mayoría de casos. El último fue por la difusión de una supuesta conversación "picante" entre Supremo y la tiktoker salvadoreña Lorjia.
Supremo negó lo sucedido y afirmó que era falso, un montaje para afectarlo. En uno de sus videos subidos a su cuenta de Instagram se le vio llorando por el desborde de emociones, en lo que parecía ser el final de su proceso de conocerse con "Milly".
Pero este sábado 21 de febrero, parece que todo volvió a su normalidad. Supremo subió una publicación donde sale abrazándose con la presentadora de HCH.

Sus miradas enamoradas y posturas corporales tan cercanas indica un "nuevo comienzo", de la misma forma que el mensaje escrito por el hondureño.
"Que lo que estamos empezando, nadie lo detenga", escribió el creador de contenido, complementando con emojis de corazón, gato, pingüino, unicornio y arcoíris.

Según varios usuarios que comentaron la publicación, esto parece indicar que ya son pareja sentimental, mientras otros dicen que es porque ya se reconciliaron y nada más. "Por fin se van a comenzar a conocer", "La otra semana sale llorando Milagro y hablando de amor propio"; "Así de migajera soy", entre otros.
Flores respondió la publicación con un emoji de corazón flechado, desatando especulaciones sobre su estado actual, dejando entrever que ya frenaron su proceso de seguirse conociendo y ya se convirtieron en novios. Por el momento, no hay nada oficial.
