Carlos Vives y Grupo Niche, entre otros artistas, despiden a Willie Colón

William Anthony Colón Román, nombre de pila del cantante de 'El Gran Varón', nacido el 28 de abril de 1950 en el barrio del Bronx de Nueva York, fue también poeta, arreglista, productor y director musical. Su carrera musical comenzó a los 16 años cuando grabó en 1967 el álbum 'El Malo' junto a Héctor Lavoe, formando uno de los dúos más influyentes de la salsa bajo el sello Fania. Willie Colón se consolidó como uno de los artistas más relevantes del género musical de la salsa más de 32 álbumes grabados, nueve Discos de Oro y cinco de Platino y la venta de más de ocho millones de discos en el mundo.