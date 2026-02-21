¿De qué murió el artista Willie Colón? Esto se sabe

La salsa perdió a una de sus figuras más influyentes. Willie Colón falleció a los 75 años, según confirmó su familia mediante un comunicado difundido en redes sociales. El intérprete de “El Gran Varón” había sido hospitalizado días antes en Nueva York, lo que había generado preocupación en el mundo artístico.
De acuerdo con la información difundida por su entorno, el músico enfrentaba complicaciones respiratorias que obligaron a su traslado de urgencia a un centro médico. Aunque en un inicio no se ofrecieron mayores detalles, la confirmación posterior del fallecimiento esclareció que su estado era delicado.
En los días previos, comenzaron a circular reportes sobre su ingreso hospitalario, situación que alarmó tanto a seguidores como a colegas del género. La noticia tomó fuerza rápidamente en plataformas digitales.
Uno de los primeros en pronunciarse fue Rubén Blades, quien el 20 de febrero compartió un mensaje público: “Noticias en internet informan que mi colega Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado alli con urgencia por un aparente problema respiratorio. No tengo mucha información sobre la situación pero le envío mis deseos de una pronta recuperación.”
El mensaje reflejaba la inquietud del entorno artístico ante la condición médica del trombonista. Sin embargo, días después la familia confirmó el desenlace con un comunicado oficial.
“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”.
Aunque el comunicado no detalló un parte médico específico, la información previa sobre las complicaciones respiratorias permite establecer que esa fue la causa que desencadenó su deceso.
Nacido en Nueva York y criado en el Bronx, Colón se convirtió en uno de los máximos exponentes de la salsa y pieza clave del movimiento latino que marcó las décadas de 1970 y 1980. Fue integrante de las históricas Fania All-Stars, agrupación que internacionalizó el género.
A lo largo de su carrera colaboró con grandes figuras, entre ellas Héctor Lavoe y su más cercano Rubén Blades, con quien consolidó una sociedad artística que dejó producciones emblemáticas y canciones que hoy son parte del cancionero clásico latino.
Más allá de su apodo, el “Malo del Bronx” fue un innovador del sonido salsero. Como trombonista y productor aportó una identidad robusta y urbana que dio vida al género, incorporando relatos sociales y una estética musical distintiva.