La última novia de Eric Dane publica tiernas fotos junto al actor

Aunque Eric Dane dijo en su última entrevista que nunca había amado a otra mujer como a su esposa, Rebecca Gayheart, este mantenía un noviazgo con la fotógrafa, Janell Shirtcliff.

  • Actualizado: 21 de febrero de 2026 a las 11:24 -
  • Redacción web
Aunque Eric Dane estuvo casado con Rebecca Gayheart hasta el final de sus días, él ya mantenía una relación amorosa con otra mujer. Una directora, productora y fotógrafa llamada Janell Shirtcliff.

CarlaVanWagoner / Shutterstock
Y aunque Janell Shirtcliff no se ha pronunciado con un mensaje sobre la muerte de su pareja, sí ha compartido en su cuenta de Instagram sus últimas fotografías junto al actor.

En las postales se les ve muy felices y enamorados, pese a que el actor ya enfrentaba una lucha contra el ELA.
Y aunque Eric Dane nunca se divorció de su esposa Rebecca Gayheart, este ya mantenía una relación amorosa con Janell, quien, al igual que Gayheart, lo acompañó hasta el final.

Eric Dane y Janell Shirtcliff se hicieron novios hace más de un año. En junio de 2025, Dane y Shirtcliff debutaron en la alfombra roja en el estreno de "Countdown". Según se informa, mantuvieron una relación intermitente durante varios años antes de su fallecimiento.

 CarlaVanWagoner / Shutterstock
Además de compartir fotos rompánticas con él, Janell también publicó hermosas fotos de Eric disfrutando de diferentes momentos en su vida.

Entre ellas destaca esta postal en la que se ve al actor de "Greys Anatomy" en un estudio donde le están haciendo un tatuaje, demostrando así que Eric Dane decidió disfrutar su vida al máximo hasta el final.

El homenaje de Shirtcliff en redes sociales llegó poco después de que los amigos de Eric Dane organizaran una campaña de GoFundMe para apoyar a sus hijas, Billie y Georgia.

Janell Shirtcliff nació en 1982. Es una cineasta, fotógrafa y directora de vídeos musicales estadounidense. También trabajó como modelo durante una década y como actriz. Hizo su debut como directora de cine con "Habit", de 2021.
Janell Shirtcliff y su famoso novio, Eric Dane, en una foto del recuerdo.
Janell es originaria de Texas, es amante de los caballos y tiene dos hijos.

En su cuenta oficial de Instagram tiene más de 49 mil seguidores, y suele compartir sobre sus trabajos fotográficos.

Eric Dane y Janell Shirtcliff en junio de 2025.

 CarlaVanWagoner / Shutterstock
