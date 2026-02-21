  1. Inicio
Pichichi LaLiga: le marcó al Real Madrid y Mbappé sufre nuevo revés; la tabla

Mbappé sufre nuevo golpe y Vinicius responde: así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026.

  • Actualizado: 21 de febrero de 2026 a las 14:14 -
  • Lesly Gutiérrez
La jornada 25 de la Liga Española arrancó este fin de semana y ya hay movimientos en la tabla de goleadores.
19. Vladyslav Vana (Girona) -- El ucraniano tiene acción con su equipo el próximo lunes 23 ante el Alavés. Se ha quedado relegado en la tabla de goleadores con 7 anotaciones.

18. Gerard Moreno (Villarreal) -- Juegan este domingo 22 de febrero ante el Valencia, y de momento, lleva 7 tantos tras 24 partidos disputados en la Liga Española.

17. Julián Álvarez (Atletico de Madrid) -- El argentino arrancó desde la banca ante el Espanyol. Lleva solo 7 goles en la presente temporada.

16. Jorge de Frutos -- Se fue en blanco en esta jornada ante el Real Betis (1-1). Se mantiene en la tabla con sus 7 goles.
15. Hugo Duro (Valencia) -- El jugador español tendrá acción este domingo en el duelo ante el Villarreal. Lleva 7 goles acumulados.

14. Juan "Cucho" Hernández (Real Betis) -- Tuvo minutos este sábado ante el Rayo Vallecano, pero se fue sin marcar. Se queda con sus 8 goles.

13. Raphinha (FC Barcelona) -- El capitán azulgrana regresó a la actividad, pero no ha marcado. Lleva 8 goles, pero puede aumentar su cuenta este domingo ante el Levante.

12. Georges Mikautadze (Villarreal) -- Es otro de los delanteros que cuenta con 8 anotaciones en lo que va de la Liga Española.

11. Alexander Sorloth (Atlético de Madrid) -- El noruego fue titular ante el Espanyol y anotó un tanto en el primer tiempo. Lleva 8 goles.
10. Vinicius (Real Madrid) -- El brasileño volvió a marcar y este sábado escaló en la tabla de goleadores al llegar a los 9 goles.

9. Alberto Moleiro (Villarreal) -- También cuenta con 9 goles y puede escalar en esta jornada 25 de la Liga Española.

8. Mikel Oyarzábal (Real Sociedad) -- El español se fue en blanco en el empate 3-3 ante el Real Oviedo. Se queda con 10 goles en esta jornada 25.

7. Borja Iglesias (Celta de Vigo) -- Es uno delanteros que se ha mantenido en racha. Lleva 10 anotaciones y este domingo, su equipo se enfrenta al Mallorca.
6. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- La joven estrella azulgrana falló un penal en la pasada fecha y espera regresar al gol en esta jornada. Se mantiene con 10 goles.

5. Robert Lewandowski (FC Barcelona) -- El polaco no ha tenido su mejor cuota goleadora y se ha quedado relegado con 10 goles.

4. Ante Budimir (Osasuna) -- Amargo al Real Madrid con un tanto de penal y escaló en la tabla de goleadores tras alcanzar las 12 dianas.

3. Ferran Torres (FC Barcelona) -- El español se ha quedado atrás y sigue con sus 12 goles desde hace varias jornadas.

2. Vedat Muriqi (Mallorca) -- Aunque su equipo pelea en puestos de descenso, el goleador ha sorprendido y se mantiene en el podio con sus 16 anotaciones.

1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El francés sufrió un nuevo revés y este sábado se fue sin marcar nuevamente. Sigue liderando con 23 goles, pero cedió terreno nuevamente.
Así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española tras el inicio de la jornada 25.
