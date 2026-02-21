  1. Inicio
Un frente frío de 48 horas: Copeco declara alerta verde

De acuerdo con Cenaos, la masa de aire frío estará acompañada de vientos frescos, cielo nublado y lluvias.

El Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), declaró Alerta Verde en seis departamentos del país debido al ingreso de una masa de aire frío que provocará lluvias, descenso de temperaturas y fuertes vientos.
La medida de prevención abarca los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía, Santa Bárbara y Yoro, y tendrá una vigencia de 48 horas a partir de las 6:00 de la mañana del lunes 23 de febrero, según informó el organismo.
De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), la masa de aire frío estará acompañada de vientos frescos del norte, cielo nublado y lluvias intermitentes de moderadas a fuertes, principalmente en las regiones del norte y noroccidente del territorio nacional.
Las autoridades detallaron que los acumulados de lluvia podrían alcanzar hasta los 80 milímetros en sectores urbanos de la costa norte y superar los 120 milímetros en áreas montañosas, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y deslizamientos.
En el resto de la región occidental y algunas zonas del centro del país se prevé cielo de medio nublado a nublado, con lluvias y lloviznas débiles dispersas durante el periodo de influencia del fenómeno climático.
Asimismo, en las planicies del sur y suroccidente se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades entre los 40 y 60 kilómetros por hora, lo que podría generar afectaciones en viviendas vulnerables y caída de árboles.
Ante estas condiciones, COPECO instó a la población a tomar medidas preventivas, entre ellas asegurar los techos de las viviendas, limpiar cunetas, tragantes y desagües, así como retirar la basura para evitar inundaciones urbanas.
