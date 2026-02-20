Omar Menjivar se retracta tras crítica a María Antonieta Mejía y ella responde

  1. Inicio
Omar Menjívar, ex vicealcalde sampedrano, se retractó y pidió disculpas a la designada presidencial María Antonieta Mejía tras vincularla conyugalmente con exfuncionario acusado de corrupción.

El ex vicealcalde sampedrano Omar Menjívar ofreció disculpas públicas a la designada presidencial María Antonieta Mejía, luego de haberla vinculado erróneamente en una publicación con el exfuncionario Lisandro Rosales.
La polémica inició cuando Menjívar escribió en su cuenta de X: “¿Cuál creen que será el fallo? Lisandro Rosales va a juicio por fraude contra Copeco (en perjuicio de la administración pública), mientras su esposa María Antonieta Mejía es la flamante designada presidencial y manda más del gobierno de Asfura”.
Tras la reacción de Mejía, quien negó categóricamente cualquier vínculo conyugal con Lisandro Rosales, calificó la afirmación como falsa, el ex vicealcalde procedió a rectificar.
“No soy esposa del señor en mención. Su afirmación es falsa. Comprendo que el protagonismo en redes puede resultar tentador, pero inventar vínculos personales no es el camino”, expresó Mejía en su publicación.
La funcionaria agregó que “el honor no es accesorio ni herramienta para generar titulares fáciles. Quienes han ejercido la ley deberían distinguir entre opinión y desinformación”, en alusión a la responsabilidad que conlleva haber ocupado cargos públicos.
Asimismo, cerró su mensaje con un llamado directo al exalcalde: “Rectifique. La seriedad no debería ser opcional”, subrayando la importancia de mantener rigor en el debate político.
Tras el pronunciamiento de Mejía, Menjívar publicó un nuevo mensaje dirigido a la designada presidencial, en el que reconoció el error cometido.
“Señora Designada PresidencialMaría Antonieta Mejía, efectivamente he verificado la información y comprobado que no es usted esposa del señor Rosales”, escribió el ex vicealcalde sampedrano.
En el mismo mensaje añadió: “Por lo que en lo que a usted toca, pido las disculpas de rigor y desde luego retiraré la publicación”, comprometiéndose públicamente a eliminar el contenido que originó la controversia.
Hasta el momento, la designada presidencial María Antonieta Mejía no se ha referido a las disculpas hechas por el exfuncionario sampedrano.
