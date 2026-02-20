IP explica qué hacer si tiene arreglo de pago y quiere la amnistía vehicular

El paquete de amnistías, que incluye la amnistía vehicular para liberar del pago de multas, recargos e intereses por mora correspondientes a 2025 y años anteriores, ya fue publicado en La Gaceta y estará vigente a partir de la próxima semana en las instituciones bancarias autorizadas, incluyendo sus plataformas en línea. Esto se debe a que el Instituto de la Propiedad (IP) realiza los ajustes técnicos necesarios para habilitar el sistema y garantizar un acceso adecuado al beneficio.
El IP aclaró que el beneficio está vigente a partir del 13 de febrero de 2026, fecha en que fue publicado en el Diario La Gaceta; en el caso de los ciudadanos que efectuaron su pago desde ese día, incluyendo multas, estos valores se les aplicarán automáticamente como crédito en concepto de Tasa Única Anual Vehicular correspondiente al periodo 2026.
Datos proporcionados por el Instituto de la Propiedad (IP) a LA PRENSA, mediante solicitud de información, detallan que más de 562,000 propietarios de carros cayeron en mora en 2025 por no pagar la matrícula en el mes correspondiente. Este grupo acumula una deuda de 876.7 millones de lempiras.
En el caso de los propietarios de motocicletas, cuyo período de pago vencía en diciembre, más de 391 mil motociclistas cayeron en mora, acumulando una deuda de 246.8 millones de lempiras.
En conjunto, alrededor de 954,000 contribuyentes se encuentran en mora a nivel nacional solo en 2025. Cabe recordar que el IP arrastra una mora significativa de años anteriores que suma varios millones de lempiras. La deuda acumulada por estos morosos asciende a 1,123.6 millones de lempiras.
Los usuarios pueden aplicar a la amnistía y suscribir planes de pago de hasta 12 meses. El trámite puede realizarse en línea a través del sitio web www.ip.gob.hn, seleccionando Registro Vehicular y luego Consultas, tasa vehicular y plan de pago.
Personal del IP explicó que, si una persona ya cuenta con un arreglo de pago que incluye multas y desea acogerse a la amnistía, puede cancelar el acuerdo vigente y suscribir uno nuevo para obtener el beneficio. Advirtieron que quienes mantengan arreglos de pago deben cumplir con las cuotas en tiempo y forma, ya que, una vez finalizada la amnistía, si caen en mora nuevamente, se aplicarán otra vez las multas y recargos.
Durante el período 2025, más de 1,352,152 usuarios, entre propietarios de automóviles y motocicletas, cumplieron con el pago de la matrícula a nivel nacional, mientras que en San Pedro Sula la cifra fue de 13,425 contribuyentes.
La recaudación registrada entre julio y diciembre de 2025 fue de 4,041.7 millones de lempiras a nivel nacional y de 653.6 millones de lempiras en San Pedro Sula.