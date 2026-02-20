IP explica qué hacer si tiene arreglo de pago y quiere la amnistía vehicular

El paquete de amnistías, que incluye la amnistía vehicular para liberar del pago de multas, recargos e intereses por mora correspondientes a 2025 y años anteriores, ya fue publicado en La Gaceta y estará vigente a partir de la próxima semana en las instituciones bancarias autorizadas, incluyendo sus plataformas en línea. Esto se debe a que el Instituto de la Propiedad (IP) realiza los ajustes técnicos necesarios para habilitar el sistema y garantizar un acceso adecuado al beneficio.