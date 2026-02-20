¿Willie Colón está hospitalizado y en estado crítico? Esto se sabe

El jueves 19 de febrero comenzó a circular en redes sociales la versión sobre una supuesta hospitalización de emergencia de Willie Colón. De acuerdo con publicaciones no oficiales, el pionero de la salsa habría sido ingresado en un hospital de Nueva York por aparentes problemas respiratorios.
Hasta el momento, la información no ha sido confirmada por su equipo ni por familiares. Sin embargo, la noticia generó una rápida reacción entre colegas y seguidores del artista, que manifestaron su preocupación ante la posibilidad de un cuadro delicado de salud.
Este viernes 20 de febrero, el cantante panameño Rubén Blades se pronunció en su cuenta de Instagram sobre lo que circula en internet. “Noticias en Internet informan que mi colega Willie Colón se encuentra internado en un hospital de Nueva York, trasladado allí con urgencia por un aparente problema respiratorio. No tengo mucha información sobre la situación, pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente”, escribió.
“A él, a su esposa, a sus hijos y seres queridos enviamos nuestro apoyo en este difícil momento”, agregó el intérprete, quien ha compartido escenario y grabaciones históricas con Colón.
Los rumores cobraron mayor fuerza luego de que la cuenta de X identificada como “Juana Peña” señalara que, presuntamente, el músico fue trasladado al Lawrence Hospital, en Bronxville, Nueva York, el miércoles “por problemas respiratorios” y que se encontraba “en estado delicado”.
“Coincidentemente, llama la atención que alguien tan activo en sus redes sociales no registre interacción desde hace 4 días. Estaré pendiente de cualquier actualización oficial para compartirla por aquí”, indicaba la publicación, lo que incrementó la inquietud entre sus seguidores.
Otra de las voces que se sumó fue la del bajista y director de orquesta Bobby Valentín, quien hizo un llamado a la oración colectiva. “Saludos y bendiciones para todos. Le pido a todos que nos unamos en oración por la salud de Willie Colón para que se recupere pronto y pueda volver a los escenarios. En el nombre de Nuestro Señor lo pedimos”, expresó.
La trayectoria de Colón está estrechamente ligada a la de Blades. Juntos grabaron en 1978 el emblemático álbum Siembra, considerado uno de los discos de salsa más vendidos de todos los tiempos e impulsor de clásicos como “Pedro Navaja”. No obstante, es conocido que ambos artistas mantienen un distanciamiento público desde hace más de dos décadas.
Trombonista, compositor y figura determinante en la consolidación de la salsa como fenómeno internacional, Colón ha sido un referente del género durante décadas, tanto por su propuesta musical como por su influencia cultural. El salsero, de 75 años, suele mantener una actividad constante en sus redes sociales. Su última publicación registrada data del 15 de febrero, un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores y que alimentó las especulaciones.
Por ahora, ni su oficina de representación ni su entorno familiar han emitido un comunicado oficial sobre su estado de salud. Mientras tanto, la comunidad salsera permanece atenta a cualquier información confirmada que permita aclarar la situación.