¿Willie Colón está hospitalizado y en estado crítico? Esto se sabe

Este viernes 20 de febrero, el cantante panameño Rubén Blades se pronunció en su cuenta de Instagram sobre lo que circula en internet. “Noticias en Internet informan que mi colega Willie Colón se encuentra internado en un hospital de Nueva York, trasladado allí con urgencia por un aparente problema respiratorio. No tengo mucha información sobre la situación, pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente”, escribió.