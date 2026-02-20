¿Quién es Rebecca Gayheart? Lo que debe saber sobre la viuda de Eric Dane

Pero. ¿Quién es Rebecca Gayheart? Actriz y modelo, Rebecca se hizo famosa en la década del 90 como la imagen de una marca de productos para el cuidado de la piel y luego forjó una carrera tanto en cine como en televisión: participó en series como "Beverly Hills, 90210" y en "thrillers" adolescentes como "Scream 2", "Leyenda urbana" y "Bromas que matan" (Jawbreaker).