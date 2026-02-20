¿Quién es Rebecca Gayheart? Lo que debe saber sobre la viuda de Eric Dane

Antes de fallecer a los 53 años, Eric Dane pasó sus últimos días con su esposa Rebecca Gayheart y sus dos hijas, Billie y Georgia.
El actor anunció el año pasado que le habían diagnosticado ELA, una enfermedad progresiva del sistema nervioso que "afecta las células nerviosas del cerebro y la médula espinal", según la Clínica Mayo.
La relación entre Dane y su esposa Rbecca pasó del romance a la amistad en los últimos años de su vida. Gayheart solicitó el divorcio de Dane en 2018, pero desestimó su petición en marzo de 2025, justo un mes antes de que Dane anunciara el 10 de abril que le habían diagnosticado ELA.
"Somos mejores amigos. Somos muy cercanos. Somos excelentes padres", declaró Gayheart a E! News el día antes de que Dane compartiera la noticia de su diagnóstico. Aunque Dane y Gayheart ya no eran una pareja al momento de su muerte, mantuvieron una relación cercana.
“Realmente encontramos la fórmula para seguir siendo una familia y creo que nuestros hijos se están beneficiando enormemente, al igual que nosotros”, dijo Gayheart.
En su especial de Netflix "Famous Last Words", Dane describió lo encantado que quedó con su futura esposa cuando la conoció en el año 2003. "Conocí a Rebecca, me dirigí a su amiga y le dije: 'Me voy a casar con esa chica'", recordó.
Gayheart estaba comprometida con otro hombre en ese momento, pero más tarde comenzó a salir con Dane. La pareja se casó en octubre de 2004, cuando ella tenía 33 años y él, 32.
Gayheart solicitó el divorcio en febrero de 2018 después de casi 14 años de matrimonio, alegando diferencias irreconciliables, según informó E! News en ese momento.
"Continuaremos nuestra amistad y trabajaremos en equipo para criar a nuestras dos hermosas hijas, ya que son lo más importante del mundo para nosotros", declaró la pareja en un comunicado en ese momento. Les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras atravesamos la siguiente etapa de nuestras vidas.
Pero. ¿Quién es Rebecca Gayheart? Actriz y modelo, Rebecca se hizo famosa en la década del 90 como la imagen de una marca de productos para el cuidado de la piel y luego forjó una carrera tanto en cine como en televisión: participó en series como "Beverly Hills, 90210" y en "thrillers" adolescentes como "Scream 2", "Leyenda urbana" y "Bromas que matan" (Jawbreaker).
"Jawbreaker", se convirtió en una película de culto entre la juventud en los años 90. Se estrenó en 1999 y contó con actuaciones e Rebecca Gayheart, Rose McGowan, Julie Benz y Judy Greer.
Rebecca Gayheart nació en Hazard, Kentucky, Estados Unidos; 12 de agosto de 1971). Tras ganar algunos certámenes de belleza en su etapa escolar y ejercer de modelo en Nueva York, Rebecca estudió interpretación en el Lee Strasberg Institute. Fue pareja sentimental del director Brett Ratner, quien había dirigido a Rebecca en un corto al principio de su carrera.
En el año 2004 contrajo matrimonio con el actor Eric Dane. Tienen dos hijas en común, llamadas Billie Beatrice y Georgia Geraldine Dane, nacidas en 2010 2011. Se separaron en 2018 pero se mantuvieron casados hasta 2026, cuando Dane falleció a causa de la esclerosis lateral amiotrófica.