El último mensaje de Eric Dane: "Esta enfermedad me quita algo cada día"

El 18 de diciembre de 2025, Eric Dane realizó lo que sería su última publicación en Instagram. No compartió una imagen nostálgica ni un recuerdo de sus años en la televisión. En su lugar, optó por un mensaje directo, firme y profundamente personal sobre su batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que le fue diagnosticada en 2024.
La publicación fue realizada en conjunto con la Target ALS Foundation para anunciar su incorporación a la junta directiva de la organización. Con ello, el actor reforzaba públicamente su compromiso con la investigación científica y el desarrollo de tratamientos eficaces para esta enfermedad neurodegenerativa.
En el comunicado oficial, la fundación destacó que Dane se había convertido en un portavoz activo de la comunidad afectada por la ELA, participando incluso en la campaña “Ending ALS Starts With You”, una iniciativa destinada a impulsar mayor conciencia y apoyo financiero para la investigación.
Fue en ese contexto donde el intérprete dejó palabras que hoy adquieren un peso especial: “Esta enfermedad me quita algo cada día. Pero no dejaré que me quite el ánimo. Target ALS representa ese espíritu incansable, y por eso me uno a la Junta. Tengo muchas ganas de trabajar junto al equipo de Target ALS para seguir superando los límites de lo posible y cambiar lo que significa recibir un diagnóstico de ELA. Esta comunidad merece tratamientos efectivos, y quiero aportar mi granito de arena para proporcionárselos”.
La organización subrayó que su junta directiva está integrada por científicos de reconocimiento internacional, líderes de la industria biotecnológica y farmacéutica, filántropos, personas que viven con ELA y especialistas en áreas como derecho, tecnología y capital de riesgo. La llegada de Dane, señalaron, aportaba una perspectiva distinta y cercana a la realidad de los pacientes.
Reconocido mundialmente por dar vida al doctor Mark Sloan en Grey’s Anatomy —personaje apodado “McSteamy”—, y más recientemente por su papel de Cal Jacobs en Euphoria, Dane dio un giro significativo a su vida pública tras revelar en abril de 2025 que padecía ELA.
La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad progresiva que afecta las células nerviosas responsables del movimiento muscular, debilitando gradualmente la capacidad de controlar funciones motoras. Desde que hizo público su diagnóstico, el actor decidió hablar abiertamente sobre su experiencia.
Su activismo no se limitó a declaraciones. Participó en conferencias en Washington relacionadas con políticas de seguros de salud y acceso a tratamientos, y en septiembre de 2025 fue reconocido por la ALS Network como defensor del año por su labor de sensibilización.
Lejos de interpretarse como una despedida explícita, su última publicación puede leerse como una declaración de principios. Más que un cierre, fue la confirmación de que su voz continuaría vinculada a la causa.
La ELA es una enfermedad neurodegenerativa rara que afecta a un número estimado de 2 a 6 personas por cada 100,000 habitantes a nivel mundial. Además, es una enfermedad con una alta tasa de mortalidad, con una esperanza de vida promedio de 3 a 5 años después del diagnóstico.