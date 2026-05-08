Polémica en la Premier: filtran chat de un jugador con una menor de edad

"El Bournemouth está al corriente de unas publicaciones que circulan en redes sociales y que involucran al lateral derecho Álex Jiménez. El club entiende la gravedad del asunto y lo está investigando. Como resultado, Álex no será incluido en la convocatoria del partido de este sábado contra el Fulham y el club no hará más comentarios al respecto por el momento", dijo el conjunto inglés en un comunicado.