Polémica en la Premier: filtran chat de un jugador con una menor de edad

Un nuevo escándalo ha sacudido a la Premier League tras la filtración de un supuesto chat entre un futbolista del campeonato inglés y una chica de 15 años.
El español Álex Jiménez, futbolista del Bournemouth, ha sido apartado temporalmente del equipo después de que hayan circulado en redes sociales unas supuestas conversaciones del futbolista con una menor.
"El Bournemouth está al corriente de unas publicaciones que circulan en redes sociales y que involucran al lateral derecho Álex Jiménez. El club entiende la gravedad del asunto y lo está investigando. Como resultado, Álex no será incluido en la convocatoria del partido de este sábado contra el Fulham y el club no hará más comentarios al respecto por el momento", dijo el conjunto inglés en un comunicado.
En la mañana de este viernes, han circulado por redes sociales unas supuestas conversaciones del futbolista en Instagram con una chica que asegura tener "quince o dieciséis años", aunque esto no ha podido ser verificado.
Jiménez llegó al Bournemouth esta temporada en calidad de cedido procedente del Milan, pero su fichaje se hizo permanente al cumplir una serie de partidos disputados con el club inglés.
Esta temporada ha sido de los jugadores más determinantes del equipo y ha participado en 32 encuentros y marcado un gol. Jiménez tiene contrato con el Bournemouth hasta 2031.
Bournemouth ha tomado una decisión importante sobre su jugador Álex Jiménez. Han decidido apartarlo del equipo para el próximo partido que jugarán contra el Fulham: "Nunca he estado con una chica de 15 años".
Esta medida se tomó después de que aparecieran varias publicaciones polémicas en las redes sociales. El equipo confirmó que ya están investigando seriamente lo que ha sucedido.
Por ahora, el club prefiere no dar más detalles ni hacer declaraciones públicas adicionales. Han dejado claro que la prioridad es aclarar la situación de forma interna.
El problema surgió por unas supuestas conversaciones privadas del lateral derecho que se filtraron. En ellas, el futbolista hablaba con una chica a través de una red social.
En los mensajes, la joven le advierte claramente que tiene solamente 15 años de edad. A pesar de saber esto, el jugador continuó escribiéndole de manera inapropiada.
Se lee que Jiménez tenía intenciones de encontrarse con ella en persona pronto. Incluso llegó a comentar que nunca había estado con alguien de esa edad antes.
Más adelante en la charla, el jugador pareció mostrar algo de preocupación por la situación. Le dijo a la chica que esperaba que todo saliera bien entre ellos.
También le pidió dejar de comunicarse por un tiempo para evitar ser descubiertos. Se nota un cambio de actitud en sus palabras finales durante la conversación.
Al terminar, el futbolista admitió que haber hablado con ella fue un grave error personal. Confesó que se sentía arrepentido porque no quería meterse en ningún tipo de problemas. Jiménez fue canterano del Real Madrid en el pasado.