  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

¿Quiere solicitar el pasaporte hondureño? Estos son los requisitos y pasos

El INM habilitó centros de emisión en aeropuertos para atender emergencias de viaje, mientras reporta 103,000 pasaportes emitidos, reducción de mora migratoria y nuevos requisitos que los solicitantes deben cumplir para evitar retrasos

¿Quiere solicitar el pasaporte hondureño? Estos son los requisitos y pasos
1 de 17

1) El pasaporte: documento clave para viajar fuera de Honduras
El pasaporte hondureño es el documento de viaje aceptado internacionalmente y sirve para acreditar la identidad y nacionalidad del titular fuera del país. Por eso, antes de planificar un viaje, las autoridades recomiendan revisar su vigencia y verificar que todos los datos estén correctos.

 Fotos: Cortesía INM
¿Quiere solicitar el pasaporte hondureño? Estos son los requisitos y pasos
2 de 17

2. ¿Cómo se inicia el trámite?
El primer paso para solicitar el pasaporte es comprar la cita en una de las agencias bancarias autorizadas. El ciudadano debe presentar su DNI al momento de adquirirla y luego acudir a las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) el día indicado en el recibo de pago.
¿Quiere solicitar el pasaporte hondureño? Estos son los requisitos y pasos
3 de 17

3) Requisitos generales para solicitar el pasaporte
Para hacer el trámite, el solicitante debe presentar su DNI original en físico, copia del DNI y el recibo original de la cita. Si reprogramó la fecha, también debe llevar el recibo original de reprogramación. En caso de tener pasaporte anterior vigente, debe presentarlo.
¿Quiere solicitar el pasaporte hondureño? Estos son los requisitos y pasos
4 de 17

4. ¿Qué pasa si la persona cambió su estado civil?
Las mujeres que requieran que aparezca el apellido de casada en el pasaporte deben presentar el acta o certificación de matrimonio correspondiente. Este documento se suma a los requisitos generales exigidos para el trámite.
¿Quiere solicitar el pasaporte hondureño? Estos son los requisitos y pasos
5 de 17

5. Requisitos para menores de 21 años
En el caso de menores de 21 años, el INM exige requisitos adicionales. Si tienen entre 18 y 21 años deben presentar su DNI original. También deben llevar partida de nacimiento, presentarse con ambos padres y adjuntar el DNI original y copia del DNI de cada uno.
¿Quiere solicitar el pasaporte hondureño? Estos son los requisitos y pasos
6 de 17

6. Ambos padres deben presentarse
Para tramitar el pasaporte de menores de 21 años, deben comparecer ambos padres. Si uno de ellos no puede acudir, se requiere una autorización escrita y autenticada, en la que se designe a la persona que representará al menor durante el trámite.
¿Quiere solicitar el pasaporte hondureño? Estos son los requisitos y pasos
7 de 17

7. Costos del pasaporte hondureño
Según el INM, el pasaporte con vigencia de cinco años tiene un costo de 35 dólares, mientras que el de 10 años cuesta 50 dólares. Los menores de 21 años solo pueden tramitar pasaporte con vigencia de cinco años.
¿Quiere solicitar el pasaporte hondureño? Estos son los requisitos y pasos
8 de 17

8. Bancos autorizados para comprar la cita
Las citas para pasaporte pueden adquirirse en Banrural, Atlántida, Occidente, Banpaís, Davivienda, Ficohsa, Banhcafé y Lafise. El INM recomienda consultar con el banco de preferencia cuáles agencias tienen habilitada la venta de citas.
¿Quiere solicitar el pasaporte hondureño? Estos son los requisitos y pasos
9 de 17

9. ¿Dónde se realiza el trámite ordinario?
El trámite ordinario se realiza en las oficinas del INM habilitadas para emisión de pasaportes. Entre los centros de atención mencionados por la institución figuran Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Gracias, Juticalpa, Choluteca, Santa Rosa de Copán, Comayagua y El Progreso.
¿Quiere solicitar el pasaporte hondureño? Estos son los requisitos y pasos
10 de 17

10. Pasaportes en aeropuertos: una salida para emergencias
Como parte de su modernización, el INM habilitó centros de emisión de pasaportes en aeropuertos para atender imprevistos de última hora. El objetivo es evitar que viajeros pierdan vuelos o enfrenten gastos adicionales por documentos vencidos, próximos a vencer o problemas detectados antes de viajar.
¿Quiere solicitar el pasaporte hondureño? Estos son los requisitos y pasos
11 de 17

11. Aeropuertos donde funciona el servicio
Los centros de emisión operan en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, en La Lima, Cortés, y en el aeropuerto internacional de Palmerola, en Comayagua, ambos con atención las 24 horas. En Toncontín, Tegucigalpa, el servicio funciona de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, todos los días del año.
¿Quiere solicitar el pasaporte hondureño? Estos son los requisitos y pasos
12 de 17

12. ¿El trámite en aeropuertos sustituye la cita normal?
No. La atención en aeropuertos está orientada a emergencias y casos de último momento vinculados con viajes próximos. El trámite ordinario sigue realizándose mediante cita comprada en bancos autorizados y atención en las oficinas del INM.
¿Quiere solicitar el pasaporte hondureño? Estos son los requisitos y pasos
13 de 17

13. Centro de Control de Menores en Toncontín
El INM también puso en funcionamiento el Centro de Control de Menores en el aeropuerto Toncontín, con atención de lunes a domingo de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. Según la institución, este proyecto será extendido posteriormente al aeropuerto Ramón Villeda Morales.
¿Quiere solicitar el pasaporte hondureño? Estos son los requisitos y pasos
14 de 17

14. Modernización: 103,000 pasaportes emitidos
Desde febrero a la fecha, el INM reporta la emisión de alrededor de 103,000 pasaportes. La institución atribuye este avance a un proceso de modernización administrativa y tecnológica orientado a agilizar los servicios y mejorar la atención a los usuarios.
¿Quiere solicitar el pasaporte hondureño? Estos son los requisitos y pasos
15 de 17

15. Más controles y menos mora migratoria
El INM informó que también gestionó de forma más eficiente más de 2.2 millones de movimientos migratorios, entre entradas y salidas del país. Además, reportó una reducción del 72% en el ingreso de migrantes irregulares y una disminución del 67% en la mora de expedientes generales, al pasar de 3,600 casos pendientes a 1,200 activos.
¿Quiere solicitar el pasaporte hondureño? Estos son los requisitos y pasos
16 de 17

16. Trámites que ahora toman menos tiempo
Entre los avances reportados por la institución está la agilización del trámite de movimiento migratorio, que antes podía tardar hasta 30 días y que ahora, según el INM, se resuelve en aproximadamente dos días. La entidad también asegura que ha optimizado la atención a ciudadanos extranjeros en Tegucigalpa y en sus oficinas regionales.
¿Quiere solicitar el pasaporte hondureño? Estos son los requisitos y pasos
17 de 17

17. Recomendación antes de viajar
Antes de salir del país, revise con anticipación la vigencia de su pasaporte, confirme los requisitos del país de destino y lleve todos los documentos solicitados. No presentar el DNI, la copia, el recibo de cita o el pasaporte anterior vigente, cuando aplique, puede retrasar el trámite.
Cargar más fotos