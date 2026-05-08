¿Quiere solicitar el pasaporte hondureño? Estos son los requisitos y pasos

1) El pasaporte: documento clave para viajar fuera de HondurasEl pasaporte hondureño es el documento de viaje aceptado internacionalmente y sirve para acreditar la identidad y nacionalidad del titular fuera del país. Por eso, antes de planificar un viaje, las autoridades recomiendan revisar su vigencia y verificar que todos los datos estén correctos.
2. ¿Cómo se inicia el trámite?El primer paso para solicitar el pasaporte es comprar la cita en una de las agencias bancarias autorizadas. El ciudadano debe presentar su DNI al momento de adquirirla y luego acudir a las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) el día indicado en el recibo de pago.
3) Requisitos generales para solicitar el pasaportePara hacer el trámite, el solicitante debe presentar su DNI original en físico, copia del DNI y el recibo original de la cita. Si reprogramó la fecha, también debe llevar el recibo original de reprogramación. En caso de tener pasaporte anterior vigente, debe presentarlo.
4. ¿Qué pasa si la persona cambió su estado civil?Las mujeres que requieran que aparezca el apellido de casada en el pasaporte deben presentar el acta o certificación de matrimonio correspondiente. Este documento se suma a los requisitos generales exigidos para el trámite.
5. Requisitos para menores de 21 añosEn el caso de menores de 21 años, el INM exige requisitos adicionales. Si tienen entre 18 y 21 años deben presentar su DNI original. También deben llevar partida de nacimiento, presentarse con ambos padres y adjuntar el DNI original y copia del DNI de cada uno.
6. Ambos padres deben presentarsePara tramitar el pasaporte de menores de 21 años, deben comparecer ambos padres. Si uno de ellos no puede acudir, se requiere una autorización escrita y autenticada, en la que se designe a la persona que representará al menor durante el trámite.
7. Costos del pasaporte hondureñoSegún el INM, el pasaporte con vigencia de cinco años tiene un costo de 35 dólares, mientras que el de 10 años cuesta 50 dólares. Los menores de 21 años solo pueden tramitar pasaporte con vigencia de cinco años.
8. Bancos autorizados para comprar la citaLas citas para pasaporte pueden adquirirse en Banrural, Atlántida, Occidente, Banpaís, Davivienda, Ficohsa, Banhcafé y Lafise. El INM recomienda consultar con el banco de preferencia cuáles agencias tienen habilitada la venta de citas.
9. ¿Dónde se realiza el trámite ordinario?El trámite ordinario se realiza en las oficinas del INM habilitadas para emisión de pasaportes. Entre los centros de atención mencionados por la institución figuran Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Gracias, Juticalpa, Choluteca, Santa Rosa de Copán, Comayagua y El Progreso.
10. Pasaportes en aeropuertos: una salida para emergenciasComo parte de su modernización, el INM habilitó centros de emisión de pasaportes en aeropuertos para atender imprevistos de última hora. El objetivo es evitar que viajeros pierdan vuelos o enfrenten gastos adicionales por documentos vencidos, próximos a vencer o problemas detectados antes de viajar.
11. Aeropuertos donde funciona el servicioLos centros de emisión operan en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, en La Lima, Cortés, y en el aeropuerto internacional de Palmerola, en Comayagua, ambos con atención las 24 horas. En Toncontín, Tegucigalpa, el servicio funciona de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, todos los días del año.
12. ¿El trámite en aeropuertos sustituye la cita normal?No. La atención en aeropuertos está orientada a emergencias y casos de último momento vinculados con viajes próximos. El trámite ordinario sigue realizándose mediante cita comprada en bancos autorizados y atención en las oficinas del INM.
13. Centro de Control de Menores en ToncontínEl INM también puso en funcionamiento el Centro de Control de Menores en el aeropuerto Toncontín, con atención de lunes a domingo de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. Según la institución, este proyecto será extendido posteriormente al aeropuerto Ramón Villeda Morales.
14. Modernización: 103,000 pasaportes emitidosDesde febrero a la fecha, el INM reporta la emisión de alrededor de 103,000 pasaportes. La institución atribuye este avance a un proceso de modernización administrativa y tecnológica orientado a agilizar los servicios y mejorar la atención a los usuarios.
15. Más controles y menos mora migratoriaEl INM informó que también gestionó de forma más eficiente más de 2.2 millones de movimientos migratorios, entre entradas y salidas del país. Además, reportó una reducción del 72% en el ingreso de migrantes irregulares y una disminución del 67% en la mora de expedientes generales, al pasar de 3,600 casos pendientes a 1,200 activos.
16. Trámites que ahora toman menos tiempoEntre los avances reportados por la institución está la agilización del trámite de movimiento migratorio, que antes podía tardar hasta 30 días y que ahora, según el INM, se resuelve en aproximadamente dos días. La entidad también asegura que ha optimizado la atención a ciudadanos extranjeros en Tegucigalpa y en sus oficinas regionales.
17. Recomendación antes de viajarAntes de salir del país, revise con anticipación la vigencia de su pasaporte, confirme los requisitos del país de destino y lleve todos los documentos solicitados. No presentar el DNI, la copia, el recibo de cita o el pasaporte anterior vigente, cuando aplique, puede retrasar el trámite.