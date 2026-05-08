¿Qué materiales de construcción han subido de precio por el alza de los combustibles?

Alejandro Puerto, directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), señaló que muchos materiales de construcción son importados, por lo que el aumento en los fletes y costos de traslado está impactando directamente al sector. Añadió que el transporte terrestre también se ha encarecido, afectando la distribución de insumos. “La logística se ha encarecido y se está comiendo la utilidad. A muchas personas les está yendo mal en sus proyectos porque habían negociado con precios anteriores y, con estas escaladas, están teniendo pérdidas”, comentó.