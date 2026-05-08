¿Qué materiales de construcción han subido de precio por el alza de los combustibles?

El aumento sostenido en los precios de los combustibles y la incertidumbre provocada por el conflicto en Irán están generando un impacto en cadena en la economía hondureña, especialmente en el sector construcción de Honduras que genera más de 400 mil empleos directos e indirectos.
El alza en los precios de los combustibles está impactando principalmente los costos de fletes y, de forma moderada, algunos materiales de construcción como el PVC y el cable eléctrico, cuyos incrementos oscilan entre un 5% y 10% debido al encarecimiento de las resinas internacionales y el cobre.
Los costos de construcción han experimentado un incremento sostenido en los últimos meses. Este aumento no solo afecta a grandes proyectos de infraestructura, sino también a obras de menor escala, incluyendo remodelaciones y construcciones particulares.
Gustavo Boquín, expresidente de la Chico, explicó a LA PRENSA que cualquier incremento en el precio de los combustibles impacta al sector construcción debido a su alta dependencia de los derivados del petróleo. Como ejemplo, señaló que las carreteras pavimentadas utilizan asfalto o betún asfáltico —un material viscoso derivado del petróleo que funciona como “pegamento” para unir los componentes de la vía—, cuya instalación requiere maquinaria que opera con diésel. Además, la piedra utilizada en la mezcla asfáltica también es triturada con equipos que funcionan con este combustible.
“Solo en el tema de carreteras se puede observar el impacto, pero también ocurre en la construcción en general. Incluso el coque de petróleo, derivado de la refinación del crudo, es fundamental para la industria cementera”, explicó Boquín.
El sector vivienda es uno de los más afectados, ya que el incremento en los costos de los materiales eleva el precio final de las viviendas y limita el acceso a soluciones habitacionales para amplios sectores de la población. Esta situación genera presión tanto en el mercado formal como en el informal, donde muchas familias optan por postergar o cancelar proyectos de construcción.
Ariel Santos, vicepresidente de la Asociación de Urbanizadores y Promotores de Vivienda de Honduras (Asuprovih), manifestó a LA PRENSA que el aumento en los precios del cemento y los bloques está afectando a la industria de la construcción. “Es un efecto tremendo en la construcción. Un bloque cuesta entre 22 y 25 lempiras; desde ahí ya hay afectación”, expresó.
Desde la pandemia de 2020, el costo de la vivienda ha registrado un aumento sostenido. En los últimos cinco años, el valor de las viviendas se ha incrementado alrededor de un 30%, y el sector advierte que la tendencia podría continuar si siguen elevándose los precios de los materiales impulsados por el alza en los combustibles. La situación genera preocupación en un país con un déficit habitacional superior al millón de viviendas, donde apenas se construyen entre 15,000 y 30,000 unidades al año.
Alejandro Puerto, directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), señaló que muchos materiales de construcción son importados, por lo que el aumento en los fletes y costos de traslado está impactando directamente al sector. Añadió que el transporte terrestre también se ha encarecido, afectando la distribución de insumos. “La logística se ha encarecido y se está comiendo la utilidad. A muchas personas les está yendo mal en sus proyectos porque habían negociado con precios anteriores y, con estas escaladas, están teniendo pérdidas”, comentó.
Puerto detalló que los segmentos residencial, comercial e industrial están siendo afectados por el aumento en los costos de construcción. “Tenemos el costo del material y también el costo para moverlo, con incrementos en ambos lados; el impacto ronda entre un 60% en materiales y un 40% en transporte”, explicó. Asimismo, advirtió que, si los precios continúan al alza, el sector podría enfrentar una recesión, ya que muchos desarrolladores optarían por frenar nuevas inversiones para evitar pérdidas.
El bloque es el principal material en la construcción de paredes, utilizado en el 96.5 % de las obras, mientras que el resto emplea alternativas como ladrillo, adobe, piedra o madera. En pisos, predomina la cerámica con un 47.4%, seguida de otros materiales como concreto, ladrillo de cemento y madera. Para techos, el Aluzinc lidera con un 62%, aunque también se utilizan láminas de zinc, fibrocemento, teja y otros materiales.