Olimpia toma decisión final, Motagua con mala noticia y Real España tendrá bajas

Días muy movidos se viven en la Liga Nacional de Honduras, donde comienzan a surgir múltiples informaciones sobre el mercado de fichajes.
El mediocampista Daniel Rocha finalizó su contrato con CD Choloma, de momento no hay pláticas de renovación.
Estrella Roja de Danlí, que está disputando su boleto a primera división, visualiza a futuro y tiene pláticas adelantadas con el extremo Dester Mónico, quien finalizó contrato con Victoria, club que descendió.
Yethson Chávez es pretendido por varios equipos y CD Choloma tiene la prioridad para renovarlo.
Del fútbol de Bolivia y Chipre, las opciones que se mencionan que tiene Erick "Yío" Puerto en el extranjero. El delantero de Platense prioriza irse de Honduras.
CD Choloma renovó por un año al zaguero Bryan Barrios, saldría si le llega una mejor oferta.
El gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, confirmó en entrevista con Tigo Sports Costa Rica que Jeaustin Campos no está siendo considerado actualmente entre las opciones para dirigir al club rojinegro.
Ofir Padilla finalizó su contrato con Platense y es Marathón quien lo tiene en su agenda.
Leider Anaya en pláticas adelantadas de renovación en el CD Choloma tras finalizar la participación en el torneo Clausura.
El mediocampista argentino del Olimpia, Agustín Mulet, sigue sin tener respuesta positiva sobre su renovación.
Julio Dicaprio Rodríguez, panameño de 21 años, sería la primera baja de Real España ante la falta de minutos.
Si Marco Tulio Aceituno convence todo indica que el argentino Gonzalo Ritacco será el sacrificado en el ataque de Real España.
El contrato del zaguero Marcelo Pereira está por finalizar en el Cartaginés tico y el jugador priorizaría volver a Honduras.
El delantero Marco Tulio Aceituno conoció que Real España lo citará a la pretemporada al finalizar el préstamo con CD Choloma. Pero los Maquileros solicitarán la renovación de una nueva cesión de contrato.
Carlos "Chato" Padilla, técnico que logró la salvación con CD Choloma, ya recibió la noticia de la directiva. Se queda, su contrato se respeta para el siguiente torneo Apertura.
San Lorenzo de Argentina no pagó el cargo por el préstamo del delantero Rodrigo Auzmendi, exjugador de Motagua. Por lo tanto, los Gallos Blancos de Querétaro quiere recuperar a su goleador con efecto inmediato luego de adquirirlo.
Todo indica que Jainer Bermúdez no sigue en el CD Choloma, a sus 16 años el defensor despertó el interés de los grandes. Olimpia y Motagua aparecen encabezando la lista de los pretendientes.
Santiago Ramírez Debali, extremo izquierdo del Olimpia, no tiene claro su futuro. Tiene contrato, pero carece de participación ante la alta competencia con Michaell Chirinos y José Mario Pinto.
Hasta los momentos el lateral izquierdo Carlos "Mango" Sánchez no tiene claro si continuará en Olimpia, su contrato está por finalizar.
Marcelo Santos, figura de Motagua por muchos años, sigue sin renovar contrato con los azules.
Josman Figueroa finaliza contrato al terminar el presente torneo Clausura y solamente el DT Eduardo Espinel haría que se quede. Para la directiva no entra en planes de renovación.