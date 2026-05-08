Una variedad musical para celebrar a mamá en su día

Este fin de semana, San Pedro Sula se viste de fiesta para rendir homenaje a las madres hondureñas con una variada programación artística y cultural. El Día de las Madres en Honduras es una de las fechas más emotivas del año, y la ciudad se prepara con conciertos, presentaciones y actividades especiales para compartir en familia. Diversos artistas nacionales ofrecerán espectáculos musicales que van desde baladas románticas hasta ritmos tropicales, creando un ambiente perfecto para celebrar con alegría. Y además de la buena música, los diferentes hoteles y restaurantes de la ciudad show preparan un menú exquisito dedicado a las reinas del hogar
Silvia Rodríguez y la bandota. Sábado 9 de mayo en TITOS GARDEN estarán en el evento Mamasitas Night a las 9:00 pm. El domingo 10 se presentarán en el Salón Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl. La celebración continuará el sábado 16 con Noche de Reinas, una fiesta bailable en Colegio de Ingenieros.
Karen Alcántara. Con una propuesta romántica, la cantante sampedrana se presentará en el Club Árabe el viernes a las 7:00 pm. El sábado estará en C-Bari 7pm. Y el domingo 10 dará un show especial en el hotel InterContinental a las 12:00 m.
Ferdinando Zornitta. El sampedrano tiene preparado un especial para las madres este 9 de mayo en Duchess Coffee Shop de 7:00 pm a 9:00 pm
Jorge Torres y Wendy Salinas. La pareja se presentará este domingo 10 de mayo en Emilia Vía Nova a partir de las 12:00 m. El artista también cantará junto a Nina Maier este viernes 8 de mayo en La Taberna a partir de las 9:00 pm.
Gravedad Cero. Roberto Caicedo y su banda darán un show dedicado a las madres con un especial de Juan Gabriel, Marco Antonio Solís y Bunbury. La cita es el 9 de mayo a las 9:00 pm en La Taberna.
La Versátil. Los chicos están listos para un show inolvidable este sábado 9 de mayo a las 9:00 pm en el Beer Garden de La Gran Casa Blanca.
Nina Maier. La artista se presentará junto a Song ME Dúo el 9 de mayo en Tradiciones a partir de las 7:30 pm. Y el 10 de mayo estarán en el “food court” de Multiplaza desde el mediodía.
Octavio Cuéllar. La artista se presentará junto a Song ME Dúo el 9 de mayo en Tradiciones a partir de las 7:30 pm. Y el 10 de mayo estarán en el “food court” de Multiplaza desde el mediodía.
Dennis Orellana. El músico hondureño ofrecerá un espectáculo dedicado a las madres este viernes 8 de mayo a partir de las 7: 00 pm en el salón Tutto Diffent de la Escuela Victoriano López.