Una variedad musical para celebrar a mamá en su día

Este fin de semana, San Pedro Sula se viste de fiesta para rendir homenaje a las madres hondureñas con una variada programación artística y cultural. El Día de las Madres en Honduras es una de las fechas más emotivas del año, y la ciudad se prepara con conciertos, presentaciones y actividades especiales para compartir en familia. Diversos artistas nacionales ofrecerán espectáculos musicales que van desde baladas románticas hasta ritmos tropicales, creando un ambiente perfecto para celebrar con alegría. Y además de la buena música, los diferentes hoteles y restaurantes de la ciudad show preparan un menú exquisito dedicado a las reinas del hogar