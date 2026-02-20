Frente frío podría ingresar a Honduras: ¿cuándo y qué zonas afectaría?

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) advirtió que un frente frío podría ingresar al territorio hondureño entre el lunes 23 y martes 24 de febrero.
El pronosticador de Cenaos, Alberto López, indicó que existe la posibilidad de un descenso brusco en las temperaturas durante esos días.
“La próxima semana existe la posibilidad de que tengamos un nuevo fenómeno de frente frío entre lunes 23 y martes 24 de febrero”, afirmó López.
Para este fin de semana, el especialista indicó que las temperaturas continuarán en ascenso y las condiciones del clima serán mayormente secas.
No obstante, alertó que el ingreso del frente frío podría generar un descenso marcado en las temperaturas, lo que incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias entre la población.
López hizo un llamado especial a los padres de familia y cuidadores de adultos mayores para tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura.
El pronosticador explicó que el fenómeno podría durar entre tres y cuatro días, con probabilidades de lluvias en la zona norte del país.
Cenaos recomendó a la ciudadanía mantenerse informada sobre el clima y adoptar medidas preventivas ante el posible ingreso de este fenómeno.
Este sería el penúltimo frente frío de la temporada en el ocaso del invierno en Honduras, el cual ha estado marcado por constantes lluvias y bajas temperaturas.
Las autoridades de previsión climática aseguran que a mediados de marzo podría presentarse el último de estos fenómenos para dar paso definitivo a la temporada de verano.