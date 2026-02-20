  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

Frente frío podría ingresar a Honduras: ¿cuándo y qué zonas afectaría?

Cenaos advirtió que el fenómeno climático estaría dejando lluvias y bajas temperaturas durante tres días a partir de esta fecha.

Frente frío podría ingresar a Honduras: ¿cuándo y qué zonas afectaría?
1 de 10

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) advirtió que un frente frío podría ingresar al territorio hondureño entre el lunes 23 y martes 24 de febrero.
Frente frío podría ingresar a Honduras: ¿cuándo y qué zonas afectaría?
2 de 10

El pronosticador de Cenaos, Alberto López, indicó que existe la posibilidad de un descenso brusco en las temperaturas durante esos días.
Frente frío podría ingresar a Honduras: ¿cuándo y qué zonas afectaría?
3 de 10

“La próxima semana existe la posibilidad de que tengamos un nuevo fenómeno de frente frío entre lunes 23 y martes 24 de febrero”, afirmó López.
Frente frío podría ingresar a Honduras: ¿cuándo y qué zonas afectaría?
4 de 10

Para este fin de semana, el especialista indicó que las temperaturas continuarán en ascenso y las condiciones del clima serán mayormente secas.
Frente frío podría ingresar a Honduras: ¿cuándo y qué zonas afectaría?
5 de 10

No obstante, alertó que el ingreso del frente frío podría generar un descenso marcado en las temperaturas, lo que incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias entre la población.
Frente frío podría ingresar a Honduras: ¿cuándo y qué zonas afectaría?
6 de 10

López hizo un llamado especial a los padres de familia y cuidadores de adultos mayores para tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura.
Frente frío podría ingresar a Honduras: ¿cuándo y qué zonas afectaría?
7 de 10

El pronosticador explicó que el fenómeno podría durar entre tres y cuatro días, con probabilidades de lluvias en la zona norte del país.
Frente frío podría ingresar a Honduras: ¿cuándo y qué zonas afectaría?
8 de 10

Cenaos recomendó a la ciudadanía mantenerse informada sobre el clima y adoptar medidas preventivas ante el posible ingreso de este fenómeno.

Frente frío podría ingresar a Honduras: ¿cuándo y qué zonas afectaría?
9 de 10

Este sería el penúltimo frente frío de la temporada en el ocaso del invierno en Honduras, el cual ha estado marcado por constantes lluvias y bajas temperaturas.

Frente frío podría ingresar a Honduras: ¿cuándo y qué zonas afectaría?
10 de 10

Las autoridades de previsión climática aseguran que a mediados de marzo podría presentarse el último de estos fenómenos para dar paso definitivo a la temporada de verano.

Cargar más fotos