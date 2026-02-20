Esta zona de Honduras será la más afectada por los cortes de luz este sábado 21 de febrero

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este sábado 20 de febrero del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Cortés, Intibucá y Yoro en el municipio de El Progreso.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán entre seis y ocho horas.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el departamento de Intibucá, los cortes se realizarán en horario de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, afectando comunidades como San Marcos de la Sierra, El Sirín, El Horno, Plan Verde, Concepción y Jiquinlaca. Asimismo, se verán impactadas zonas como Llano Grande, Los Palones, Camasca, El Carmen, El Guayabal, San Juan de Dios, San Isidro y San Bartolo, San Antonio, El Llano, La Caridad, Magdalena, San Juan Troncozo, La Orilla, Los Pozos y Los Horcones. De igual forma, se reportan interrupciones en Santa Lucía, Las Marías, Las Aradas, Bañaderos, El Barreal, El Espino, San Pablo, El Barrancón y Palacios, incluyendo La Ceibilla, San Juan, Puringa, El Sitio, San Marcos, Santa Ana Colomoncagua, Santo Domingo, San Antonio de Vados, San Antonio Intibucá, El Rosario y San Estebán.
En El Progreso, los cortes se desarrollarán en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. En la zona central, sector este y noreste, resultarán afectados barrios y colonias como Mangandí, 2 de Marzo, Altos de El Progreso, Los Ángeles, Las Mercedes, Buenos Aires y Los Pinos. También se incluyen parte del barrio San Francisco, colonia Ramírez Reina, Rodolfo Cárcamo, Montevideo y sectores residenciales como El Progreso y Llave en Mano. Entre los puntos de referencia que permanecerán sin energía se encuentran el Estadio Humberto Micheletti, el Mercado Municipal, el Gimnasio Municipal, el Centro Penal Progreseño, así como clínicas privadas, supermercados, hoteles y centros comerciales del casco urbano. También se reportan afectaciones en colonias como Palermo, Fraternidad de la Paz, Nacional, San Antonio y en instituciones como el IHSS, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos.
En otras zonas de El Progreso, como la parte norte y oeste del municipio, los trabajos impactarán colonias como Williams Hall, Carlos Roberto Reina, 27 de Octubre, Las Palmas, 21 de Mayo, Los Tulines, Pajuiles, Montefresco, Mendieta y el costado este de la colonia Bendeck. Asimismo, se verán afectadas colonias y residenciales como Emanuel, Suazo Córdova, Ávila Panchame, 19 de Julio, Los Laureles, Covitral, La Española, Berlín, Ebenezer, 3 de Abril, Juan Ramón Morales, Las Golondrinas y La Pimientera, centros comerciales, supermercados, restaurantes, hoteles y residenciales como Andalucía, Villas Belinda, Quintas del Sol, Monte Carlo y La Granja. Del mismo modo, se reportan cortes en aldeas como Camalote Arriba y Abajo, El Centenario, El Naranjo y El Porvenir del Norte.
Finalmente, la programación se extiende a la parte sur de El Progreso, así como sectores de Santa Rita y comunidades de Santa Cruz de Yojoa. Entre los lugares afectados figuran hospitales, residenciales, juzgados, zonas militares, colonias como Sitratelco, Melgar Castro, Nueva Suyapa, Santa Fe, 5 de Diciembre y diversas aldeas del municipio de Santa Rita y comunidades rurales de Santa Cruz de Yojoa, en el mismo horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.