Esta zona de Honduras será la más afectada por los cortes de luz este sábado 21 de febrero

En El Progreso, los cortes se desarrollarán en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. En la zona central, sector este y noreste, resultarán afectados barrios y colonias como Mangandí, 2 de Marzo, Altos de El Progreso, Los Ángeles, Las Mercedes, Buenos Aires y Los Pinos. También se incluyen parte del barrio San Francisco, colonia Ramírez Reina, Rodolfo Cárcamo, Montevideo y sectores residenciales como El Progreso y Llave en Mano. Entre los puntos de referencia que permanecerán sin energía se encuentran el Estadio Humberto Micheletti, el Mercado Municipal, el Gimnasio Municipal, el Centro Penal Progreseño, así como clínicas privadas, supermercados, hoteles y centros comerciales del casco urbano. También se reportan afectaciones en colonias como Palermo, Fraternidad de la Paz, Nacional, San Antonio y en instituciones como el IHSS, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos.