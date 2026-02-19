Muere dueño del popular bar "Cutinche" en El Progreso

Fotos en vida de Julio César Chávez "Cutinche", quien murió en El Progreso, Yoro a los 86 años.
"Cutinche" era todo un personaje en El Progreso, Yoro, en donde hoy todos recuerdan las anécdotas de sus visitas al popular estanco que se ubicó en el mercadito de esta ciudad.
El famoso estanco es recordado por la gente, ya que hasta hace muy poco funcionó en el mercadito que se encuentra en las cercanías del parque Las Mercedes.
"Era una persona muy educada. Cuando la gente llegaba por primera vez y lo miraba escupir le sacaba una tarjeta amarilla", recordó una persona que lo conocía muy bien.
"Si la persona volvía a escupir, le sacaba una tarjeta roja y lo expulsaba del estanco. Parece broma, pero es cierto", agregó.
Cerca del estanco "Cutinche" funcionaban los bares Batman y Rosita. Además de la barbería "El Chino".
El bar inicio como Las Acacias y luego todo mundo lo llamaba Bar Cutinche.
"Cutinche" comenzó con su estanco muy cerca de peletería La Nutria, otro ícono de esta ciudad. Luego, cuando se abrió el mercadito, llegó para quedarse con su negocio de bebidas.
Cutinche tuvo tres hijos: Cesar Orlando (azul), Suyapa Nereida (rojo) y Fady Javier...
Fadi Javier, quien acá aparece con Cutinche, ahora vive en España.
Además, tuvo seis nietos: Cesar André, José Alejandro, Alyss Carolina, Elieth Karolina, Cesar Alejandro y Carlos Andres. También su yerno José Rolando Cruz y su nuera: Cindy Gabriela Carballo.
Su velorio se realiza en la funeraria San Juan del barrio Las Delicias y su entierro se llevará a cabo el viernes 20 de febrero a las 10:00 pm en el Cementerio General que queda frente a la Policía Nacional. La misa de cuerpo presente se hará en Iglesia Suyapa.