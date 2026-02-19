Estos sitios de Honduras estarán sin energía este viernes 20 de febrero

También se experimentará cortes de luz en las zonas de

En el municipio de Choloma, los cortes impactarán las siguientes zonas: Aldea Río Nance, Aldea San José de los Laureles, Aldea Bijao, Río Blanquito, Aldea El Rancho, Aldea Las Flores, Terrazos del Norte, Planta Alutech, Tecno Supplier, Puente Alto, La Garrobera, colonia Gracias a Dios, Nisperales, Coinsu, Biosa, Aliansa, Coranorte y Bobicasa.