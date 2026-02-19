Estos sitios de Honduras estarán sin energía este viernes 20 de febrero

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este viernes 20 de febrero del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Olancho, Cortés, Francisco Morazán y Copán en distintos horarios a lo largo del día.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán entre ocho horas.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En Choloma el corte de luz se dará en el exclusivo de Dickies de Honduras en horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
También se experimentará cortes de luz en las zonas de
En el municipio de Choloma, los cortes impactarán las siguientes zonas: Aldea Río Nance, Aldea San José de los Laureles, Aldea Bijao, Río Blanquito, Aldea El Rancho, Aldea Las Flores, Terrazos del Norte, Planta Alutech, Tecno Supplier, Puente Alto, La Garrobera, colonia Gracias a Dios, Nisperales, Coinsu, Biosa, Aliansa, Coranorte y Bobicasa.
en Baracoa y zonas aledañas, las áreas afectadas incluyen colonia 21 de Octubre, Las Palmas, El Rondón, 19 de Mayo, Baracoa Pueblo, colonia San Miguel, carretera vieja a Baracoa, colonia Las Brisas de Baracoa, Baracoa Johnson, El Bun, colonia López Bonilla, La Unión, El Sofoco, Los Cruces, Tapón de Los Oros, El Boquerón, La Colman, Los Mangos, kilómetro 2, sector La Cooperativa, Honducaribe, Calán, kilómetro 6, Paleto, Sauce, Cedros, Caoba, Roble, El Ocote, San José de Brisas, La 40, La Uva, La Junta, La Mora, Guanacastales, Remolino, Ticamaya y Nueva Ticamaya, Nola, Kele Kele, Savoy y Manacalito, además de la planta de Cementos Argos.
Asimismo, en Tela se reportan interrupciones en Meroa 8, Meroa Río, El Champerío o Triunfo II, Mélcher 6 1/2, Mélcher 17, El Guayabal I y II, Toloa Empalme, Toloa Creek y Creek Martínez.
También los apagones afectarán la colonia Los Castaños, Demahsa (Masesa) en horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.